СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 ноября

В воскресенье, 30 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:00 Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед

2.37 – 3.60 – 3.17

18:00 Полесье – Заря

1.85 – 3.55 – 4.75

18:30 Челси – Арсенал

3.46 – 3.32 – 2.35

21:45 Рома – Наполи

2.70 – 2.96 – 3.26

22:00 Жирона – Реал

6.75 – 5.18 – 1.48

