  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 ноября
30 ноября 2025, 13:58 | Обновлено 30 ноября 2025, 14:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

30 ноября 2025, 13:58 | Обновлено 30 ноября 2025, 14:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 30 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:00 Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед

Ggbet 2.37 – 3.60 – 3.17

18:00 Полесье – Заря

Ggbet 1.85 – 3.55 – 4.75

18:30 Челси – Арсенал

Ggbet 3.46 – 3.32 – 2.35

21:45 Рома – Наполи

Ggbet 2.70 – 2.96 – 3.26

22:00 Жирона – Реал

Ggbet 6.75 – 5.18 – 1.48

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
