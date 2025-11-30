30 ноября в 13:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Александрия» примет «Рух» в Александрии на стадионе «Ника».

Главным арбитром встречи будет Олег Когут из Тернополя.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Рух

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ.

