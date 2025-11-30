Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 09:57
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Рух

30 ноября в 13:00 состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Рух
Колаж sport.ua

30 ноября в 13:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Александрия» примет «Рух» в Александрии на стадионе «Ника».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи будет Олег Когут из Тернополя.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Рух

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень достойными коэффициентами: 2.69 на «Александрию», 2.77 на ничью и 3.13 на «Рух». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
