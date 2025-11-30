Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Рух
30 ноября в 13:00 состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги
30 ноября в 13:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Александрия» примет «Рух» в Александрии на стадионе «Ника».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи будет Олег Когут из Тернополя.
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ.
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень достойными коэффициентами: 2.69 на «Александрию», 2.77 на ничью и 3.13 на «Рух». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
