Обнародованы оценки Миколенко и Ярмолюка за матчи 13-го тура АПЛ
29 ноября Эвертон с Виталием уступил Ньюкаслу, а Брентфорд с Егором одолел Бернли
Украинские футболисты Виталий Миколенко (Эвертон) и Егор Ярмолюк (Брентфорд) узнали свои оценки за матчи 13-го тура АПЛ 2025/26.
29 ноября Эвертон с Миколенко разгромно уступил Ньюкаслу со счетом 1:4, а Брентфорд с Ярмолюком переиграл Бернли 3:1.
Виталий провел весь поединок против и сорок и получил оценку в 6.6 балла. Егор вышел в составе пчел лишь на 85-й минуте и успел повысить оценку со стандартных 6.0 до 6.1 балла.
В таблице АПЛ Эвертон с Миколенко располагается на 14-м месте с 18 очками. Брентфорд и Ярмолюк с 19 пунктами идут на восьмой позиции.
Оценки WhoScored за матч Эвертон – Ньюкасл (1:4)
Оценки WhoScored за матч Брентфорд – Бернли (4:1)
