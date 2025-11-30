Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Манчестер Сити – Лидс – 3:2. Как Фоден забил на 1-й и 90+1-й. Видео голов
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
29.11.2025 17:00 – FT 3 : 2
Лидс
Англия
30 ноября 2025, 04:05
Манчестер Сити – Лидс – 3:2. Как Фоден забил на 1-й и 90+1-й. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 13-го тура АПЛ 2025/26

Манчестер Сити – Лидс – 3:2. Как Фоден забил на 1-й и 90+1-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября Манчестер Сити вырвал победу у Лидса в матче 13-го тура АПЛ 2025/26.

Поединок, который прошел на стадионе Этихад, завершился со счетом 3:2 в пользу горожан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этой встрече оформил Фил Фоден, который поразил ворота соперников на первой и 90+1-й минутах.

АПЛ 2025/26. 13-й тур, 29 ноября

Манчестер Сити – Лидс – 3:2

Голы: Фоден, 1, 90+1, Гвардиол, 25 – Кальверт-Льюин, 49, Нмеча, 68

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити), асcист Райан Шерки.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Нмеча (Лидс).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Лидс).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (Манчестер Сити), асcист Нико О’Райли.
1’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити), асcист Матеус Нунес.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
