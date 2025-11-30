29 ноября Манчестер Сити вырвал победу у Лидса в матче 13-го тура АПЛ 2025/26.

Поединок, который прошел на стадионе Этихад, завершился со счетом 3:2 в пользу горожан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этой встрече оформил Фил Фоден, который поразил ворота соперников на первой и 90+1-й минутах.

АПЛ 2025/26. 13-й тур, 29 ноября

Манчестер Сити – Лидс – 3:2

Голы: Фоден, 1, 90+1, Гвардиол, 25 – Кальверт-Льюин, 49, Нмеча, 68

Видеообзор матча