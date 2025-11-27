Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
29.11.2025 17:00 - : -
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 ноября 2025, 22:47 |
59
0

Манчестер Сити – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 ноября в 17:00 матч чемпионата Англии

27 ноября 2025, 22:47 |
59
0
Манчестер Сити – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Манчестер Сити

В субботу, 29 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Лидс».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Setanta Sports.

Манчестер Сити – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Лидс
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ АПЛ

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Арне СЛОТ об отставке из Ливерпуля: «Я принял решение»
Легенда Ливерпуля: «Клуб не сделает это. Такого не было никогда в истории»
В Ливерпуле приняли решение попрощаться со Слотом. Ему нашли замену
чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Эвертон Манчестер Сити - Лидс Лидс
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Футбол | 27 ноября 2025, 08:10 8
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда

Тренер не хочет работать вместе с Винисиусом

Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Бокс | 27 ноября 2025, 05:05 3
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»

Боксер не показывает свои умения вне ринга

Шовковский выбрал стартовый состав на матч против Омонии в Лиге конференций
Футбол | 27.11.2025, 18:37
Шовковский выбрал стартовый состав на матч против Омонии в Лиге конференций
Шовковский выбрал стартовый состав на матч против Омонии в Лиге конференций
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Футбол | 27.11.2025, 00:01
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Рома – Мидтьюлланд – 2:1. Справились без Довбика. Видео голов и обзор
Футбол | 27.11.2025, 22:37
Рома – Мидтьюлланд – 2:1. Справились без Довбика. Видео голов и обзор
Рома – Мидтьюлланд – 2:1. Справились без Довбика. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
27.11.2025, 07:54 1
Футбол
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
27.11.2025, 06:55
Футбол
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
27.11.2025, 00:07
Бокс
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
27.11.2025, 07:03 1
Футбол
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
27.11.2025, 00:22 5
Футбол
Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
27.11.2025, 05:11 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем