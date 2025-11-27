29.11.2025 17:00 - : -
Манчестер Сити – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 ноября в 17:00 матч чемпионата Англии
В субботу, 29 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Лидс».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Setanta Sports.
