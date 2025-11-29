Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
Украина. Премьер лига
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»

Бывший футболист киевлян оценил карьеру Игоря Костюка

ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
УАФ. Віктор Леоненко

Бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко оценил карьеру игрока и.о. главного тренера «Динамо» Виктора Костюка.

«Особенно не помню Костюка. Он большую часть своей карьеры играл в Ворскле. А по нескольким матчам за первую команду Динамо я не могу делать выводы. Надо играть серьезно на высоком уровне долгое время, а не так – что один матч сыграл, а потом пропал. Поэтому я ничего не могу сказать о Костюке», – сказал Леоненко.

Ранее бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо вспомнил, каким футболистом был Игорь Костюк. Специалист сравнил Костюка с нынешним футболистом киевского гранда.

Виктор Леоненко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костенко
Умник
Ахххаа хха Дмитро Дмитро ну як так?
Ну як так можна давати в штангу, ну який Віктор?)))))
І в мене питання чому якщо гравець який не був зіркою Динамо не може бути сильним тренером?
Ответить
+1
SosokDayany
Таке враженнями , що хтось(всі розуміють хто) дав команду фас і всі почали лаяти який поганий Костюк гравець. Хоча всі люди у кого IQ трохи більше 20ти розуміють,що поганий гравець(середній)≠поганий тренер . 
Ответить
+1
Vitalii
Ну от яка мета питати, яким футболістом був Костюк? Як можна порівнювати професійного тренера і професійного футболіста? Якими гравцями були Тухель, Моуріньо, Клоп, Нагельсман?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
romario1501
ОЛійник, в тебе руки трясуться, бо Костюк, то Віктор, то Ігор)))
Ответить
0
Leonkoz
Леоненко ж навпаки як футболіст був непоганий, а як експерт ніякий.
Ответить
-1
