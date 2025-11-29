ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
Бывший футболист киевлян оценил карьеру Игоря Костюка
Бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко оценил карьеру игрока и.о. главного тренера «Динамо» Виктора Костюка.
«Особенно не помню Костюка. Он большую часть своей карьеры играл в Ворскле. А по нескольким матчам за первую команду Динамо я не могу делать выводы. Надо играть серьезно на высоком уровне долгое время, а не так – что один матч сыграл, а потом пропал. Поэтому я ничего не могу сказать о Костюке», – сказал Леоненко.
Ранее бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо вспомнил, каким футболистом был Игорь Костюк. Специалист сравнил Костюка с нынешним футболистом киевского гранда.
Ну як так можна давати в штангу, ну який Віктор?)))))
І в мене питання чому якщо гравець який не був зіркою Динамо не може бути сильним тренером?