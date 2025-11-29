ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»

Бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко оценил карьеру игрока и.о. главного тренера «Динамо» Виктора Костюка.

«Особенно не помню Костюка. Он большую часть своей карьеры играл в Ворскле. А по нескольким матчам за первую команду Динамо я не могу делать выводы. Надо играть серьезно на высоком уровне долгое время, а не так – что один матч сыграл, а потом пропал. Поэтому я ничего не могу сказать о Костюке», – сказал Леоненко.

Ранее бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо вспомнил, каким футболистом был Игорь Костюк. Специалист сравнил Костюка с нынешним футболистом киевского гранда.