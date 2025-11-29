Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 11:21 |
Специалист вспомнил, каким футболистом был Игорь Костюк

ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо напомнил, каким футболистом был нынешний тренер бело-синих Игорь Костюк. Специалист сравнил Костюка с нынешним футболистом киевского гранда.

– Йожеф Йожефович, каким Костюк был футболистом?

– Среднего уровня, где-то как Пихаленок. Костюк был техничный, но в отборе играть не умел. Я такое называю «тиры-пиры». Не помню, чтобы он где-нибудь боролся. В основном он играл за дубль, в первой команде провел немного матчей.

Костюк был слабым футболистом и не мог выиграть конкуренцию у Калитвинцева, Белькевича, Максимова. Я его практически не использовал в первой команде. На тренировках он был усердным, никогда не опаздывал, но уровень Динамо не тянул.

Я часто смотрел матчи дубля. Взял оттуда в первую команду Шевченко, Реброва, Шовковского. А Костюка не взял, а это о чем-то и говорит, – сказал Сабо.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.

Йожеф Сабо Игорь Костенко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
