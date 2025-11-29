Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 09:12 |
Сабо назвал главную проблему Динамо: «Эти футболисты просто пропали»

Йожеф раскритиковал Шапаренко и Бражко

ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо назвал главную проблему «бело-синих». Специалист подверг критике двух футболистов киевского гранда.

– В чем вы видите проблему сегодняшнего Динамо?

– У киевлян совершенно нет средней линии, и потому нет игры. Не зря говорят: покажите мне вашу среднюю линию, и я скажу, что это за команда. Посмотрите на Бражка и Шапаренко – они просто пропали! О других и говорить нечего, – сказал Сабо.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.

Йожеф Сабо Николай Шапаренко Владимир Бражко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
