Сабо назвал главную проблему Динамо: «Эти футболисты просто пропали»

Бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо назвал главную проблему «бело-синих». Специалист подверг критике двух футболистов киевского гранда.

– В чем вы видите проблему сегодняшнего Динамо?

– У киевлян совершенно нет средней линии, и потому нет игры. Не зря говорят: покажите мне вашу среднюю линию, и я скажу, что это за команда. Посмотрите на Бражка и Шапаренко – они просто пропали! О других и говорить нечего, – сказал Сабо.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.