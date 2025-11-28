Йожеф Сабо отреагировал на отставку Шовковского из Динамо

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо отреагировал на отставку Александра Шовковского из «Динамо».

«К этому все шло. Дело не только в отсутствии результата, но и в качестве игры. Признаться, после первого тайма игры с «Омонией» я выключил телевизор, настолько все было предсказуемо. «Динамо» выглядело обреченным — и так из матча в матч», — сказал Сабо.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.