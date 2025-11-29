Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Проспер уходит в Шахтер? Будет официальная информация»
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 18:02 | Обновлено 29 ноября 2025, 18:14
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Проспер уходит в Шахтер? Будет официальная информация»

Тренер готов к уходу лидера

ФК ЛНЗ. Проспер Оба

Наставник ЛНЗ Виталий Пономарев после победы в матче УПЛ над Кудровкой со счетом 1:0 прокомментировал слухи о переходе ведущего игрока атаки Проспера Оба в Шахтера, о чем активно говорят на этой неделе.

«Он пока игрок ЛНЗ. Им интересуются. Будет официальная информация – тогда будем обсуждать. Пока он игрок ЛНЗ, он играет у нас. Нельзя привязываться к одному игроку, потому что незаменимых нет».

«Нужно искать других игроков, развивать тех, которые есть. Я не считаю, что это проблема», – сказал Пономарев.

Сообщается, что Шахтер заплатит за Проспера около 3-4 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Оба забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
