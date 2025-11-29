Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
29 ноября 2025, 13:19
Второе поражение подряд. Сборная Украины WU-17 разгромно уступила Австрии

Подопечные Людмилы Лемешко потерпели поражение со счетом 0:4

Второе поражение подряд. Сборная Украины WU-17 разгромно уступила Австрии
УАФ. Женская сборная Украины по футболу WU-17

Сегодня, 29 ноября девичья сборная Украины WU-17 провела второй матч первого раунда отбора Евро-2026 (WU-17) – против Австрии.

Подопечные Людмилы Лемешко уступили в первом поединке отборочного турнира команде Швейцарии (0:1). В субботу «сине-желтым» в румынском городе Буфтя противостояли сверстницы из Австрии.

Матч проходил на тяжелом мокром поле в условиях туманной погоды. В первом тайме инициативой завладели австрийки и на 11-й минуте София Цогер ударом с дальнего расстояния открыла счет.

После этого украинки активизировались и создали несколько хороших моментов возле ворот соперниц. Однако забить «сине-желтым» так и не удалось, а две досадные ошибки под занавес тайма привели к дублю Элизабет Эмейджи – 0:3.

После перерыва у обеих команд были шансы изменить счет, но смогли это сделать только австрийки. Майя Лампль вышла один на один с украинкой и не ошиблась. Итак, 0:4 – поражение украинской сборной.

Свой следующий поединок в отборе Евро-2026 (WU-17) девичья сборная Украины проведет 2 декабря против Румынии.

Квалификация Евро-2026 WU-17. Первый раунд

Группа А6. 2-й тур, 29 ноября 2026 года. Буфтя (Румыния)

Австрия (WU-17) Украина (WU-17) 4:0 (3:0)

Голы: Цогер (11), Эмейджи (45, 45+4), Лампль (89).

Австрия (WU-17): Граф, Шиттер, Рауш, Пихлер (Форбошко, 63), Сухи (Лампль, 75), Цогер (Брайвайзер, 84), Ренцль (к), Шуберт, Эмейджи, Рауша (Густник, 75), Шосер (Хубер, 63)

Украина (WU-17): Лизенкова (Вакулко, 45+2), Олейниченко, Белкина, Деревянко (Гирун, 81), Пипченко, Гринишин, Колодий, Назаренко (Козишкурт, 65), Иванченко (к) (Пичевская, 85), Паскаренко (Воробей, 65), Леспух

Турнирная таблица:

Видеозапись матча:

Инфографика:

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
