Известный тренер предупредил игроков ЛНЗ: «Кудровка способна на сенсацию»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился ожиданиями от матча черкасского ЛНЗ против Кудровки в 14-м туре Украинской Премьер-лиги.

– ЛНЗ - Кудряшка. «Фиолетовые» неожиданно занимают второе место турнирной таблицы чемпионата. Смогут ли подопечные Василия Баранова сотворить сенсацию и отобрать очки у черкасской команды?

– Кудровка – это команда-сенсация. С начала чемпионата команда начала набирать баллы. В расположении Кудровки есть много хороших и опытных игроков.

В этом матче ЛНЗ очевидный фаворит, но важно, чтобы не было недооценки со стороны черкасской команды. Если говорить именно о ЛНЗ и Пономареве... Он обыграл и Шахтер, и Динамо – обыграл по праву. ЛНЗ тяжело играть с «закрывающимися» командами. Кудрявка будет искать варианты в быстрых атаках. Еще раз повторю, ЛНЗ – фаворит, но Кудровка может создать мини-сенсацию, – сказал Ковалец.

Матч ЛНЗ – Кудровка запланирован на субботу, 29 ноября. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.