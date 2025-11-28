КОВАЛЕЦ: «Пусть мои слова станут стимулом для Кривбасса в игре с Шахтером»

Снова дождались. В нынешнем уикенде состоятся матчи 14 тура Украинской Премьер-лиги. Украинские фанаты ожидают безумных и результативных матчей.

Известный украинский тренер Сергей Ковалец, эксклюзивно для Sport.ua, поделился ожиданиями предстоящих матчей. Специалист заявил, что хочет мотивировать Кривбасс на сенсацию и рассказал, почему у «Динамо» проблемы в УПЛ.

Оболонь – Колос: «Команда Костышина поймала кураж»

– Оболонь – Колос. Подопечные Костышина в этом сезоне демонстрируют качественный футбол, но на Оболони-Арене сложно всем. Чего ожидаете от этого матча?

– 100%. Это будет дерби! Оболонь – заводская команда, финансируемая пивзаводом «Оболонь». Я читал интервью коуча «пивоваров», который сказал, что президент клуба Александр Слободян поставил задачу занять 7 строчку в чемпионате. Возможно ли это? Конечно, команда Оболони с характером.

По матчу с Колосом... Домашний матч. Хорошо поддерживающие болельщики – это может сыграть свою роль. Вновь поражение от Шахтера (0:6) стало ударом по психологии игроков, но Оболони важно не проиграть матч против Колоса.

Если говорить о Колоссе, то я считаю, что возвращение Костышина на тренерский мостик... Это его команда – он из чемпионата района вывел этот клуб в еврокубки (в сезоне 2020/21 – прим.). У Руслана Костышина достаточно хороший подбор игроков – может быть и два состава, команда поймала «кураж». Следует отдать должное Колоссу, как и Оболони, у этих команд есть хорошая инфраструктура и стабильность. Это два клуба, где есть финансовая стабильность. Это хороший пример для команд, которые хотят выйти в УПЛ или уже вышли туда. Первое – инфраструктура, а уже потом все остальные вещи.

ЛНЗ - Кудровка: «Кудровка может создать мини-сенсацию»

– ЛНЗ - Кудровка. «Фиолетовые» неожиданно занимают второе место турнирной таблицы чемпионата. Смогут ли подопечные Василия Баранова сотворить сенсацию и отобрать очки у черкасской команды?

– Кудровка – это команда-сенсация. С начала чемпионата команда начала набирать баллы. В расположении Кудровки есть много хороших и опытных игроков.

В этом матче ЛНЗ очевидный фаворит, но важно, чтобы не было недооценки со стороны черкасской команды. Если говорить именно о ЛНЗ и Пономареве... Он обыграл и Шахтер, и Динамо – обыграл по праву. ЛНС тяжело играть с «закрывающимися» командами. Кудровка будет искать варианты в быстрых атаках. Еще раз повторю, ЛНЗ – фаворит, но Кудровка может создать мини-сенсацию. Пономарев стабилизировал состав ЛНЗ. Стабильный состав и очень хорошие легионеры – они получают удовольствие от игры.

– Много разговоров идет о переходе лидера «фиолетовых» Проспера Оба в расположение донецкого Шахтера. Станет ли ЛНС слабее после потенциальной потери легионера?

– Конечно, когда из клуба уходит даже один забивающий человек, который создает моменты – это будет ударом для ЛНЗ. Но здесь вопрос в другом. И в Шахтере, и у Динамо большое давление на футболистов. В ЛНЗ нет такого давления от фанатов и болельщиков – там можно играть раскованно. А в Динамо и в Шахтере... Где-то неудачно сыграешь один матч и все. Сам игрок – добротного уровня. У Шахтера достаточно хорошо работает селекция. Горнякам как раз и нужен сильный нападающий.

Верес - Карпаты: «Карпатам хорошо играть на выезде»

– Верес – Карпаты. Матч соседей по турнирной таблице. «Волки» набрали неплохую походку, а «львы» до сих пор ищут свою игру. Каков будет ваш прогноз на этот поединок?

– Эти клубы возглавляют два молодых тренера. Своего рода западное дерби. Следует сказать, что у этих команд тоже все хорошо с финансированием и инфраструктурой. И одна, и другая команда много играют в атаку. В прошлом туре Верес сравнял счет, проигрывая 0:2 (в матче с Кривбассом, – прим.), а Карпаты наоборот проиграли 1:2 Металлисту 1925.

Мне кажется, что Карпаты лучше играют на выездных поединках. Возможно, из-за давления фанатов. Хотя, во Львове любят команду и много фанатов посещает матчи. То, что хочет видеть тренерский штаб львовян в игре своей команды, пока не выходит. Нет стабильности состава. Опять же Карпатам хорошо играть на выезде. Думаю, здесь следует ожидать ничейный результат.

Александрия – Рух: «На игроков Александрии оказывается давление»

– Александрия – Рух. Матч двух аутсайдеров. В анонсе прошедшего тура Роман Григорчук сказал, что именно эти две команды незаслуженно находятся в зоне вылета. Согласитесь?

– Думаю, что да! У этих команд созданы хорошие условия: есть база, инфраструктура и стабильность – это важно. Мы понимаем, что и у Руха, и у Александрии молодежи тренера – этот момент нужно пройти, когда есть большое давление на команду, где нужен результат. Эта игра – матч за шесть очков. И одна и другая команда находится не на своем месте.

Если говорить именно о Рухе... Многие игроки перешли в расположение львовских Карпат, некоторые присоединились к ЛНЗ. Федик строит новенькую команду. Так же новую команду строит и коуч Александрии, но мне кажется, что после ухода Ротани в Александрии остались игроки хорошего уровня. На игроков Александрии оказывается давление. Прошлый сезон команда завершила на второй строчке.

Думаю, игра будет достаточно нервная. Каждая команда находится в таком состоянии, где каждый балл – на вес золота. Рух будет играть так, как они и играют – быстрый переход от защиты в атаку, а Александрии обязательно нужно побеждать. Думаю, здесь тоже может быть ничейный результат.

Эпицентр – Металлист 1925: « Если бы Эпицентр играл дома, то очков у команды Нагорняка было бы больше»

– Эпицентр – Металлист 1925. Матч новичков УПЛ, но эти команды ставят перед собой разные цели. Чего ждать от этого матча? Ребята Нагорняка смогут навязать борьбу харьковчанам?

– Насколько знаю, Эпицентр решил сменить домашний стадион, да? Имея возможности, которые есть в Эпицентре, можно было бы достроить стадион в Каменце-Подольском и играть дома. Опять же, почему так не сделали – это вопрос к руководству клуба. Я уверен, что в Каменце-Подольском качественное поле с подогревом. Нужно достроить трибуны, улучшить раздевалки – это можно сделать. Думаю, если бы Эпицентр играл дома, то очков у команды Нагорняка было бы больше. Команда уже адаптировалась к УПЛ, и смена домашнего стадиона может немного изменить сам результат номинально домашнего матча.

У Металлиста 1925 есть условия хорошего уровня. Молодой тренер, но результат... Фаворитами этого матча харьковская команда, но это может сыграть на руку Эпицентру. Команда Нагорняка достаточно хорошо выбегает в атаку, и в этом плане... Матч может выиграть как Металлист 1925, так и Эпицентр может одержать победу.

Полесье - Заря: «Соглашусь – это центральный матч тура»

– Полесье - Заря. Пожалуй, центральный матч тура. Обе команды показывают хорошее качество футбола. Кого считаете фаворитом? Что станет ключевым в этой игре?

– 100%. Соглашусь – это центральный матч тура. Домашние матчи для Полесья складываются не совсем удачно – выездные матчи команда проводит лучше, но Заря стабилизировала состав и качество игры.

Здесь снова нужно приводить пример Геннадия Буткевича, президента Полесья, сделавшего все: базу, стадион, академию. Многие дети тренируются. Когда я узнал, что в расположении Полесья было 28 легионеров – для меня это был шок.

Если говорить о матче, то у игроков Полесья есть волнение перед своими фанатами. Все ждут от «волков» побед, особенно это касается домашних матчей. А значит, что против них все команды играют в «закрытый футбол». Я был на матче Полесья – Металлист 1925. Это была хорошая игра тактическая игра как шахматы.

У Полесья пока не выходит «вскрывать» насыщенные защитные редуты соперников, но, думаю, тренерский штаб во главе с Ротанем что-нибудь придумает. В этом матче «волкам» может помочь какой-то стандарт – именно это может помочь. У Полесья было много моментов в матче против Эпицентра (0:0, прим.) Их должно наконец прорвать.

Динамо – Полтава: «Если не побеждать последнюю команду чемпионата...»

– Динамо – Полтава. «Бело-синие» проводят провальный отрезок сезона. Три подряд поражения в УПЛ снова породили слухи об отставке Шовковского...

ОБНОВЛЕНО.Динамо уволило Шовковского после поражения в Лиге конференций!

– Тогда Арне Слоту тоже стоит уходить с поста главного тренера Ливерпуля. Он проиграл семь матчей подряд, став чемпионом АПЛ в прошлом сезоне. Выиграть чемпионство легче, чем его удержать.

Мне интересно, почему раньше матчи наших грандов не ставили в понедельник? Они играли в четверг, а потом играют в воскресенье... Это было немного непонятно. Как говорил Шовковский, они только в субботу добирались, отсыпались и даже без тренировок выходили на игру УПЛ. Здорово, что матчи наших грандов поставили именно в понедельник. Эти команды представляют наше государство на евроарене. Все оценивают уровень чемпионата.... Уровень нашей борьбы против россии в войне... И по спортивным достижениям тоже. Мы должны помогать командам, играющим в еврокубках.

Если возвращаться к проблемам Динамо... Мы уже говорили о факторе одного игрока. Трансфер Ваната! Он забивал голы: где-то с метра, где-то на опережение сыграет. Он убивал и приносил победы. Вот игрока продали и видим... О Герреро я много говорил – он не поможет Динамо, поэтому у киевлян есть проблема с форвардом.

В прошлом чемпионате, когда пришли Рубчинский, Брагару, Пихаленок... Они не смогли закрепиться в Динамо. У Пихаленко есть хорошие матчи, а есть – не очень выразительные. В Динамо очень тяжело заиграть – большое давление. Ты не можешь проиграть или сыграть вничью. Динамо – это народная команда, где есть большое давление. Многие игроки приходят, попадают под давление результатов и не могут играть стабильно. Даже пришедшие летом игроки – никто стабильно не играет.

– Если говорить о очном матче Динамо и Полтавы. Станет ли полтавская команда «сладкой булочкой» для киевлян?

– Это может сыграть злую шутку с Динамо. На бумаге действительно выглядит так, как вы сказали, что Полтава – «сладкая булочка», но Полтава отбирала баллы у лидеров. Опять же, если бы команда играла домашние матчи именно в Полтаве – было бы интереснее. Именно игра будет позиционна. Полтава будет больше времени проводить в защите, а Динамо нужно будет позиционно атаковать. Полтава иногда играет по схеме 5-4-1, где грамотно закрывает зоны – не просто ее «вскрывать». Понятно, что Динамо – фаворит. Если уже не побеждать находящуюся на последнем месте команду.... Здесь нужно где-то глубже смотреть на моменты атмосферы в расположении команды.

Шахтер – Кривбасс: «Пусть мои слова станут стимулом для Кривбасса»

– Шахтер – Кривбасс. Матч, который тоже можно назвать центральным в туре. Подопечные Арды Турана набрали хороший ход. Есть ли шансы у команды Ван Леувена испортить нервы донецкому клубу?

– Они точно захотят это сделать. Опять же, Шахтер будет играть против Кривбасса после матча еврокубков – игра и переезд в Ирландию будут очень тяжелыми. Отлично, что команды будут играть в понедельник. Я не знаю, кто до этого додумался, сами ли клубы подсказали это решение.

Что касается Кривбасса... Патрик достаточно хорошо физически готовит команды. Поэтому, физически команда готова, но мы видим, что стабильность результатов... Нет стабильности и в этом плане матч с Шахтером – хорошая выигрыш, чтобы показать свой уровень на фоне такого Шахтера. Я считаю, что «горняки поймали сейчас кураж: играют раскрепощенно и получают удовольствие от игры. Туран стабилизировал состав «горняков». Много ротации было, но сейчас есть стабильность и в защите, и в атакующих действиях.

В этом матче я бы поставил на победу Шахтера. Тем не менее, бразильцы могут сыграть достаточно полезно. Они достаточно хорошо работают с мячом. Кривбасс тоже будет выбегать в атаку. Здесь думаю, что Шахтер победит. Но пусть мои слова слова для Кривбасса станут каким-то стимулом. Хочется, чтобы Шахтер не выиграл этот матч, потому что не будет интриги в чемпионате вообще. Хочется, чтобы Кривбасс мотивировался и отобрал баллы у Шахтера.