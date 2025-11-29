Экс-игрок сборной Украины: «Работа Реброва? На сегодня очень тяжело»

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Мизин рассказал, почему Сергею Реброву тяжело руководить «сине-желтыми». Специалист верит, что наша команда квалифицируется на ЧМ-2026.

– Что думаете о работе Реброва во главе национальной сборной Украины?

– На сегодняшний день очень тяжело. Ребров работал в клубах, а сборная – это другая специфика. Через пять дней ты не сможешь научить футболиста своим тактическим моментам. Надо выбрать лучших и мотивировать.

– Верите ли вы в выход сборной Украины на чемпионат мира?

– Мы верим и надеемся. Вся страна желает видеть нашу сборную на чемпионате мира, – сказал Мизин.

В полуфинале плей-офф отбора к чемпионату мира 2026 года подопечные Сергея Реброва встретятся с национальной сборной Швеции. Если «сине-желтым» удастся выбить шведов, то они сыграют против победителя пары Польша – Албания.