Будет трансфер? Жорже Мендеш получил запросы от двух топ-клубов по Лунину

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает Defensa Central.

Агент 26-летнего голкипера Жорже Мендеш получил запросы о возможном подписании его клиента от «Милана» и «Интера». Оба клуба сейчас ищут замену своим вратарям Майку Меньяну и Янну Зоммеру, которые летом следующего года, вероятно, сменят команду.

Сам Андрей предпочитает остаться в «Реале», однако у него есть обещание от руководства «сливочных», согласно которому он сможет рассмотреть предложения, которые ему поступят, и уйти в одно из ближайших трансферных окон.

Сообщалось, что Лунин уже имеет планы на будущее, известно, что решил украинец.