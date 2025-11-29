Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 ноября 2025
Будет трансфер? Жорже Мендеш получил запросы от двух топ-клубов по Лунину

На украинского вратаря есть претенденты из Серии А

Будет трансфер? Жорже Мендеш получил запросы от двух топ-клубов по Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает Defensa Central.

Агент 26-летнего голкипера Жорже Мендеш получил запросы о возможном подписании его клиента от «Милана» и «Интера». Оба клуба сейчас ищут замену своим вратарям Майку Меньяну и Янну Зоммеру, которые летом следующего года, вероятно, сменят команду.

Сам Андрей предпочитает остаться в «Реале», однако у него есть обещание от руководства «сливочных», согласно которому он сможет рассмотреть предложения, которые ему поступят, и уйти в одно из ближайших трансферных окон.

Сообщалось, что Лунин уже имеет планы на будущее, известно, что решил украинец.

