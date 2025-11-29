Где смотреть онлайн матч 14-го тура чемпионата Украины Верес – Карпаты

29 ноября состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между ровенским «Вересом» и львовскими «Карпатами».

Игра пройдет на арене «Авангард» в Ровно. Судить встречу будет Александр Афанасьев.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

