  4. Где смотреть онлайн матч 14-го тура чемпионата Украины Верес – Карпаты
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 01:49 | Обновлено 29 ноября 2025, 01:53
Где смотреть онлайн матч 14-го тура чемпионата Украины Верес – Карпаты

Поединок Премьер-лиги состоится 29 ноября в 18:00 по киевскому времени

УПЛ

29 ноября состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между ровенским «Вересом» и львовскими «Карпатами».

Игра пройдет на арене «Авангард» в Ровно. Судить встречу будет Александр Афанасьев.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига где смотреть Верес Ровно Верес - Карпаты Карпаты Львов
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
