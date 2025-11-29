Определен лучший игрок матча Шахтера в Лиге конференций против ирландского Шемрок Роверс (2:1).

Хавбек горняков Егор Назарина стал MVP этого поединка по версии болельщиков.

Полузащитник Шахтера отметился голом со штрафного и помог команде победить в поединке Лиги конференций.

В ирландском Дублине на стадионе Талла играли Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.

Горняки выиграли непростой еврокубковый матч со счетом 2:1.

Шахтер набрал 9 очков из 12 и входят в топ-4 турнирной таблицы ЛК.

Назван лучший игрок Шахтера в матче Лиги конференций с Шемрок Роверс