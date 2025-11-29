Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван лучший игрок Шахтера в матче Лиги конференций с Шемрок Роверс
Лига конференций
29 ноября 2025, 01:41 | Обновлено 29 ноября 2025, 01:55
85
0

Назван лучший игрок Шахтера в матче Лиги конференций с Шемрок Роверс

Автор гола со штрафного Егор Назарина стал лучшим футболистом поединка

29 ноября 2025, 01:41 | Обновлено 29 ноября 2025, 01:55
85
0
Назван лучший игрок Шахтера в матче Лиги конференций с Шемрок Роверс
ФК Шахтер. Егор Назарина

Определен лучший игрок матча Шахтера в Лиге конференций против ирландского Шемрок Роверс (2:1).

Хавбек горняков Егор Назарина стал MVP этого поединка по версии болельщиков.

Полузащитник Шахтера отметился голом со штрафного и помог команде победить в поединке Лиги конференций.

В ирландском Дублине на стадионе Талла играли Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.

Горняки выиграли непростой еврокубковый матч со счетом 2:1.

Шахтер набрал 9 очков из 12 и входят в топ-4 турнирной таблицы ЛК.

Назван лучший игрок Шахтера в матче Лиги конференций с Шемрок Роверс

По теме:
Арда ТУРАН: «Фесюн сыграл очень хорошо. Взять три очка – очень важно»
Он не увидел фол на Огундане. Судья матча Шахтара с Динамо прошел полиграф
Динамо выступило с заявлением после игры с Омонией и отставки тренера
Шемрок Роверс Шахтер Донецк Егор Назарина Лига конференций Шемрок Роверс - Шахтер лучший игрок
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Футбол | 28 ноября 2025, 07:56 26
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой

Олег Гусев также уволен с должности помощника главного тренера

Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Футбол | 28 ноября 2025, 23:26 7
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход

Андрей может перейти в «Интер»

Экс-игрок Динамо нашел виновного в фиаско от Омонии, назвав его никаким
Футбол | 29.11.2025, 00:32
Экс-игрок Динамо нашел виновного в фиаско от Омонии, назвав его никаким
Экс-игрок Динамо нашел виновного в фиаско от Омонии, назвав его никаким
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Футбол | 28.11.2025, 08:44
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
Футбол | 28.11.2025, 15:33
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
27.11.2025, 20:55 20
Баскетбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
27.11.2025, 07:54 2
Футбол
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 75
Футбол
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
27.11.2025, 06:55
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
27.11.2025, 07:03 1
Футбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 9
Футбол
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 41
Футбол
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
27.11.2025, 13:50 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем