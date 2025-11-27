ВИДЕО. Рикошет после штрафного. Назарина удвоил перевес Шахтера

27 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.

В ирландском Дублине на стадионе Талла играют Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 77-й минуте горняки удвоили перевес (2:0).

Егор Назарина забил ударом со штрафного с помощью рикошета.

ГОЛ! 0:2. Егор Назарина, 77 мин