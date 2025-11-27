Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Рикошет после штрафного. Назарина удвоил перевес Шахтера
Лига конференций
27 ноября 2025, 23:39 | Обновлено 28 ноября 2025, 00:54
247
0

ВИДЕО. Рикошет после штрафного. Назарина удвоил перевес Шахтера

На 77-й минуте матча Лиги конференций горняки забили второй гол

27 ноября 2025, 23:39 | Обновлено 28 ноября 2025, 00:54
247
0
ВИДЕО. Рикошет после штрафного. Назарина удвоил перевес Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.

В ирландском Дублине на стадионе Талла играют Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 77-й минуте горняки удвоили перевес (2:0).

Егор Назарина забил ударом со штрафного с помощью рикошета.

ГОЛ! 0:2. Егор Назарина, 77 мин

По теме:
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
«Это единственно правильное решение». Саленко – о смене наставника в Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Шемрок Роверс Шахтер Донецк видео голов и обзор Лига конференций Шемрок Роверс - Шахтер Егор Назарина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
Футбол | 27 ноября 2025, 04:02 8
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов

Андрей Лунин получил хорошие отзывы о своей игре...

Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Баскетбол | 27 ноября 2025, 20:55 16
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию

Украинцы выиграли вторую половину со счетом 49:31

Шовковский обратился к Омонии после позорного поражения Динамо в еврокубке
Футбол | 27.11.2025, 22:23
Шовковский обратился к Омонии после позорного поражения Динамо в еврокубке
Шовковский обратился к Омонии после позорного поражения Динамо в еврокубке
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Футбол | 27.11.2025, 08:55
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Футбол | 27.11.2025, 07:54
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
26.11.2025, 05:07
Бокс
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
26.11.2025, 03:55 4
Другие виды
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
27.11.2025, 11:13 4
Футбол
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
27.11.2025, 00:01 29
Футбол
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
26.11.2025, 04:42
Бокс
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
27.11.2025, 06:55
Футбол
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
27.11.2025, 00:22 5
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
27.11.2025, 07:03 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем