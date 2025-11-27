Лига конференций27 ноября 2025, 23:39 | Обновлено 28 ноября 2025, 00:54
247
0
ВИДЕО. Рикошет после штрафного. Назарина удвоил перевес Шахтера
На 77-й минуте матча Лиги конференций горняки забили второй гол
27 ноября 2025, 23:39 | Обновлено 28 ноября 2025, 00:54
247
0
27 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.
В ирландском Дублине на стадионе Талла играют Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 77-й минуте горняки удвоили перевес (2:0).
Егор Назарина забил ударом со штрафного с помощью рикошета.
ГОЛ! 0:2. Егор Назарина, 77 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 ноября 2025, 04:02 8
Андрей Лунин получил хорошие отзывы о своей игре...
Баскетбол | 27 ноября 2025, 20:55 16
Украинцы выиграли вторую половину со счетом 49:31
Футбол | 27.11.2025, 22:23
Футбол | 27.11.2025, 08:55
Футбол | 27.11.2025, 07:54
Комментарии 0
Популярные новости
Бокс
26.11.2025, 03:55 4
27.11.2025, 11:13 4
27.11.2025, 00:01 29
26.11.2025, 04:42
27.11.2025, 06:55
27.11.2025, 00:22 5
27.11.2025, 07:03 1