ФОТО. Судаков показал свою счастливую жизнь в Португалии
Георгий Судаков поделился мгновениями из его нынешней жизни..
Украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков опубликовал в Instagram новые фото, показав свое повседневное португальское счастье.
Футболист проводит время у океана, наслаждается теплым климатом и не скрывает улыбку.
Особенно тронули фанатов семейные кадры: Судаков гуляет с дочками, получает поцелуй от жены и играет с детьми. Болельщики отмечают, что давно не видели его таким довольным.
Судя по публикациям, адаптация в Лиссабоне прошла идеально – Судаков не только успешно вписался в «Бенфику», но и нашел гармонию за пределами поля.
