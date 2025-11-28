Барселоне будет тяжело, а Реалу – нет. Прогнозы на 14 тур Ла Лиги

Винисиус не хочет подписывать новый контракт с «Реалом». Причина – его отношения с Хаби Алонсо. Испанский тренер ему не нравится. Не только ему: недоволен работой специалиста чуть ли не десяток футболистов команды. Среди них в основном глубокие резервисты, типа Эндрика, но вместе с ними – топовые Беллингем и Вальверде, например. И это уже проблема: «Реал» делится на лагеря. Еще и серия из 3 матчей без побед подряд была совсем недавно... В такой тяжелый момент тренер, это естественно, испытывает соблазн использовать тех, кто его поддерживает: эти точно будут играть с желанием. Вместо этого Хаби на важный матч с «Олимпиакосом» (4:3) на неделе выставляет в основе и Вини, и Джуда, и Вальверде. Потому что он здесь не за власть борется, а командой руководит. Профессионально. Хаби дает сигнал Пересу: это у звезд что-то не так. У него все под контролем. И как такого уволишь?

Алонсо доказывает, что он не только крутой тренер, но и топ-менеджер. Таких в мире мало. А вот просто хороших достаточно. В одной только Ла Лиге под 2 десятка. О последствиях работы местных специалистов поговорим в нашем традиционном тексте – с прогнозами на все матчи уик-энда в Примере.

28.11. Хетафе – Эльче, Обе забьют, кф. 2.25

В прошлом туре «Эльче» набрал очко против самого «Реала» (2:2) – замечательно. Но все равно пропустил 2, причем дома – там, где традиционно играет намного лучше, чем в гостях. За пределами собственной арены «Эльче» в сезоне ЛЛ пропустил в 6 из 6 матчей – в каждом. Неудивительно: речь все-таки о новичке Примеры. Поэтому «Эльче» и пропустит от крепкого ее середняка. Но и отличится, потому что умеет атаковать: «Реал» не даст соврать. Команда забивала в 3 турах подряд, за сезон – в 11 из 13. Чтобы остановить ее нападение, нужно иметь топ-защиту. «Хетафе» без таковой: пропустил аж в 8 из 9 крайних матчей чемпионата. Команда даже дома в последний раз на ноль играла еще в первой половине августа. Да и вообще, в «Эльче» ставка «обе забьют» сыграла аж в 9 из 13 туров, поэтому коэффициент 2+ на его обмен голами с кем-либо – априори слишком высокий.

29.11. Мальорка – Осасуна, 1Х+ТМ2.5, кф. 1.84

У «Осасуны» есть немалые шансы вообще не отличиться в матче. На данный момент у команды только 10 забитых голов в чемпионате – худший показатель в Испании без учета цифр «Овьедо», новичка дивизиона. Причем аж 9 из 10 мячей – домашние. В гостях «Осасуна» оформила только 1 взятие ворот с 7 попыток, поэтому, конечно, ни разу не победила вне дома: 6 поражений и 1 ничья. Кстати, единственная мировая – все с тем же слабым «Овьедо». «Мальорка» лучше: выше в таблице, больше забивает, не уступает дома уже 5 матчей ЛЛ подряд. Кстати, вот счета этих игр: 1:1, 1:1, 1:0, 1:1, 1:0. Вроде бы понятно: команда действует крайне прагматично. Против «Осасуны» играет таким же образом: 6 из 7 последних личных встреч провела через ТМ2.5. Дома она этому сопернику не проиграла в 15 из 16 последних матчей.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

29.11. Мальорка – Осасуна, Угловые: ИТБ2(4.5), кф. 1.95

Еще одна ставка на этот матч. «Осасуне» немного не повезло с календарем в начале сезона: только ноябрь, а она уже сыграла со всеми лучшими в лиге в гостях. Серьезно: уже выехала к 5 командам топ-6 чемпионата. 8 из 13 матчей провела с клубами первой половины таблицы. Результат – большое количество неудач, а еще – малое количество выполненных угловых. Подавать такие трудно, когда всегда играешь с теми, кто сильнее. Поэтому пока сезонный показатель «Осасуны» – только 2.69. В прошлом розыгрыше у этого же состава было в среднем по 4.63 выполненных корнера. То есть «Осасуна», скорее всего, будет активно добирать подачи от флажка еще до конца первого круга. Сейчас хороший момент начать: «Мальорка» допускает у своих ворот по 6.38 за поединок. В прошлом сезоне «Осасуна» на этой арене выполнила за матч 11.

29.11. Барселона – Алавес, Ф2(+1.5), кф. 2.4

Зайду с козырей: до сих пор «Алавес» не проиграл в сезоне с разницей в 2+ голов ни разу. Причем, это показательно, уступал в чемпионате уже 6 раз. Слишком прагматичная команда: даже когда пропускает первой, то не идет всем составом атаковать. Нет, продолжает активно защищаться. А еще чуть ли не больше всех в Примере бегает. «Барса» сильнее и класснее, но уставшая после ЛЧ. Без нескольких важных футболистов, один из которых – Фермин, который травмировался в середине недели. К тому же, трудно спрогнозировать, в каком психологическом состоянии будет команда после разгрома в Лондоне (0:3). Соперники «Барселоны» удержали Ф(+1.5) в 6 из 13, почти в половине, туров чемпионата, поэтому коэффициент на еще один тяжелый матч каталонцев – весьма привлекательный. В прошлом сезоне тогда чемпионская команда одолела «Алавес» дома лишь 1:0.

29.11. Леванте – Атлетик, ТБ2, кф. 1.55

«Леванте» вышел в Ла Лигу и в 12 из 12 первых туров здесь сыграл через ТБ1.5. Пропускал из-за низкого класса футболистов, забивал благодаря умению качественно играть вторым номером и контратаковать. Но неделю назад впервые сыграл нерезультативно в Валенсии (0:1). Серия прервалась, но даже в том матче «Леванте» и его соперник наиграли на 2.3 xG – только плохая реализация помешала новичку продолжить развлекать фанатов. Поэтому не стоит изобретать лишнее: «Леванте» просто продолжит выступать зрелищно. 2:0, 2:1, 0:2, 0:2, 1:0 – счета только его первых таймов (!) домашних матчей сезона ЛЛ. В большинстве поединков на этом поле было зафиксировано по 5 забитых голов. «Атлетик» – прагматичный, но и он ТБ1.5 чаще заносит в сезоне, чем этого не делает. Поэтому с «Леванте» слишком нерезультативно не сыграет.

29.11. Атлетико – Овьедо, ИТБ1(2.5), кф. 2.1

Если коротко: «Атлетико» слишком хорошо играет дома, а «Овьедо» просто играет в футбол слишком плохо. Новичок чемпионата уже сменил тренера, но после этого только в ЛЛ не победил ни разу из 5 попыток. Где-то смог отстоять ничью, но еще на отрезке, например, пропустил 3 от кризисной «Жироны» и позволил создать у своих ворот моментов на 4 xG «Эспаньолу». Последнее место в таблице, одна из худших линий защиты в Испании. Слишком легко для «Атлетико», который дома в сезоне даже «Реалу» уже 5 закатывал в ворота. Команда на серии из 9 подряд побед в Мадриде. Забила в них 27 голов – в среднем это ровно по 3 за поединок. В ЛЛ пробивала нужный нам ИТБ в 4 из последних 5 матчей в столице. «Атлетико» всего в 4 очках отставания от лидера таблицы, поэтому в гонке за титул – мотивирован сыграть на своем максимуме с «Овьедо».

30.11. Реал Сосьедад – Вильярреал, Обе забьют, кф. 1.66

«Сосьедад» начал сезон как аутсайдер и в зоне вылета, но затем нашел ресурс, чтобы прибавить – и теперь уже на 5-матчевой серии без поражений. Что показательно, во всех этих матчах коллектив пропустил. Следовательно, ставит на атаку, а не на защиту. В домашнем поединке абсолютно точно будет думать в первую очередь о том, как забить. А мечтать о голе в ворота «Вильярреала» нетрудно: тот в сезоне пропустил в 7 из 9 выездов ЛЧ и ЛЛ. Даже на Кипре от «Пафоса». Так что на ноль не сыграет. «Субмарине» придется атаковать, чтобы претендовать на результат и удержаться на 3 строчке таблицы. Должна выжать из своих подходов к воротам соперника хотя бы гол, потому что забила 2+ в 5 последних турах ЛЛ, в гостях – минимум мяч в 4 из 4 последних попыток. Да и вообще: середняк играет с представителем от Испании в ЛЧ. Хозяева обязаны пропустить.

30.11. Севилья – Бетис, Обе забьют и ТМ4.5, кф. 2.12

В 14 подряд гостевых матчах «Бетиса» в ЛЛ сыграла ставка на «обе забьют». Разные соперники, сценарии, мотивации, но результат всегда один и тот же. «Бетис» пропускает из-за радикальности и смелости, а забивает из-за высокого класса своих исполнителей. Почему в этот раз будет по-другому? Матчи «Севильи» – вторые по результативности в сезоне Примеры после поединков «Барселоны». В 9 из 13 забивали обе команды, на арене «Севильи» – аж в 5 из 6 случаев. Для нее также нормально играть атака на атаку. В баскском дерби эти команды обменялись забитыми в 3 из 4 последних случаев. Так что голы будут. Другое дело – то, что не слишком много. «Бетис» не выходил за пределы ТМ4.5 ни в одном из туров сезона ЛЛ, а теперь еще и без дисквалифицированного Антони будет играть. «Севилья» на серии из 4 туров с ТМ3.5. Добавляем к ставке ТМ4.5, чтобы увеличить кэф.

30.11. Сельта – Эспаньол, 1Х+ТБ1.5, кф. 1.52

Осторожный вариант. «Эспаньол» в топ-6 таблицы – факт. Но в основном из-за удачного старта сезона. В последних 9 турах чемпионата победил только 3 раза, причем 2 из 3 случаев – матчи с новичками лиги. И это я еще не останавливаюсь на том, что у «Эспаньола» больше фактических очков, чем ожидаемых: везет. «Сельта» не просто так представляет Испанию в еврокубках. Она забила 2+ в 7 из 8 своих последних матчей всех турниров, даже «Барселону» огорчила дважды. Это команда с сильной атакой, да еще и в форме: коллектив выиграл трижды в 4 предыдущих турах чемпионата. Фаворит должен как минимум не проиграть. Как и всегда – в результативной манере. Кстати, на общий ТБ может потрудиться и «Эспаньол», который отличился хотя бы голом в 5 из 6 последних туров ЛЛ. Для «Сельты» данная ставка сыграла в 9 из 13 ее матчей сезона в чемпионате.

30.11. Жирона – Реал Мадрид, ИТБ2(2.5), кф. 2

Не усложняю. «Жирона» прибавила в последнее время и теперь не выглядит безнадежной, но до сих пор защищается так себе. В конце концов, речь идет о команде с 25 пропущенными в 13 турах и 1 игрой на ноль из 6 последних попыток в чемпионате. Недавно на этом поле 3 мяча забил даже «Овьедо» (3:3), так что «Реал» способен отличиться не меньшим количеством. Мадридцы дважды подряд не побеждали в ЛЛ, поэтому о какой-то экономии сил вряд ли думают – мотивированы сыграть на максимуме, чтобы наконец выиграть и сохранить лидерство. В прошлом сезоне этой «Жироне» забили на ее поле 3. «Барселона» тогда здесь отличилась 4 раза, «Атлетико» – также 4. Раз за разом аутсайдер пропускает много от топов. Почему это должно измениться? Мбаппе проводит свой лучший год в карьере по голам, поэтому «Жироне» в погоне за рекордом попытается забить хотя бы 2-3 раза.

01.12. Райо Вальекано – Валенсия, К1 забьет 1-2 гола, кф. 1.58

Да, снова мультиголы. «Валенсия» стабильно ужасно играет в гостях: со старта прошлого сезона выиграла вне дома в Ла Лиге только 2 раза. С 25 попыток... На этом отрезке на ноль сыграла только дважды, поэтому ее шансы оформить сухарь на арене «Райо» – откровенно невысокие. В том числе потому, что местные хотят и умеют играть в футбол с атаками. В прошлом сезоне забили в 16 из 19 домашних матчей, в этом – в 3 из 4 без учета игры с «Реалом». Поэтому можем закладываться на мяч хозяев. Но вряд ли они огорчат вратаря «Валенсии» аж 3+ раз. Во-первых, потому что «Райо» вообще без голов 3 тура подряд: было бы странно, если бы после такой серии расстрелял соперника. Во-вторых, в большинстве матчей сезона с забитыми «Вальекано» остановился на первом же. В-третьих, сама «Валенсия» – норм. Пропустила в 9 турах ЛЛ, но больше 2 голов – только от «Реала» и «Барселоны».

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.