Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Кудровка
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 20:13 |
70
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Кудровка

Поединок 14-го тура Премьер-лиги состоится 29 ноября в 15:30 по киевскому времени

28 ноября 2025, 20:13 |
70
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Кудровка
ФК Кудровка

В матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 29 ноября, сыграют черкасский ЛНЗ и «Кудровка» из одноименного села Черниговской области.

Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени. Команды выйдут на поле стадиона «Черкасы-Арена». Главным арбитром назначен Роман Блавацкий.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Виталия Пономарева набрали 26 баллов после 13-ти туров и занимают второе место. «Кудровка» разместилась на 12-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.34 для ЛНЗ и 9.31 для «Кудровки». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ничейный синдром. Оболонь и Колос поделили очки
ЛНЗ – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ващук рассказал о том, как отставка Шовковского повлияет на Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Кудровка где смотреть
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Футбол | 28 ноября 2025, 07:56 23
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой

Олег Гусев также уволен с должности помощника главного тренера

Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК
Футбол | 28 ноября 2025, 14:17 13
Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК
Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК

Именитый украинский тренер выделил Глейкера Мендосу и Проспера Оба

Олег ФЕДОРЧУК о отставке Шовковского: «Тогда бы все было достойно»
Футбол | 28.11.2025, 19:33
Олег ФЕДОРЧУК о отставке Шовковского: «Тогда бы все было достойно»
Олег ФЕДОРЧУК о отставке Шовковского: «Тогда бы все было достойно»
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 28.11.2025, 13:17
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Футбол | 28.11.2025, 06:23
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
27.11.2025, 06:55
Футбол
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
28.11.2025, 02:02
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
27.11.2025, 07:54 2
Футбол
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
27.11.2025, 11:13 5
Футбол
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 9
Футбол
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
26.11.2025, 23:27
Бокс
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
27.11.2025, 05:05 3
Бокс
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем