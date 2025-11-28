Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Кудровка
Поединок 14-го тура Премьер-лиги состоится 29 ноября в 15:30 по киевскому времени
В матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 29 ноября, сыграют черкасский ЛНЗ и «Кудровка» из одноименного села Черниговской области.
Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени. Команды выйдут на поле стадиона «Черкасы-Арена». Главным арбитром назначен Роман Блавацкий.
Подопечные Виталия Пономарева набрали 26 баллов после 13-ти туров и занимают второе место. «Кудровка» разместилась на 12-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
