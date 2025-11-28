Федорчук рассказал, что ждет Динамо после отставки Шовковского

Украинский специалист Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о том, что ждет киевское «Динамо» после отставки главного тренера Александра Шовковского:

– Тогда на что могут рассчитывать киевляне на финише текущего сезона?

– Я думаю, что ставка будет сделана на завоевание Кубка Украины, что позволит им выступать в более престижной Лиге Европы. А в чемпионате выше третьего места вряд ли поднимутся.

В чемпионате Украины «Динамо» с 20 очками идет на седьмом месте турнирной таблицы. В Лиге конференций «бело-синие» идут на 27-м месте с тремя баллами.