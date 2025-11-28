Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Федорчук рассказал, что ждет Динамо после отставки Шовковского
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 18:14 |
2858
0

Федорчук рассказал, что ждет Динамо после отставки Шовковского

Специалист считает, что столичный гранд сделает ставку на Кубок Украины

28 ноября 2025, 18:14 |
2858
0
Федорчук рассказал, что ждет Динамо после отставки Шовковского
Олег Федорчук

Украинский специалист Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о том, что ждет киевское «Динамо» после отставки главного тренера Александра Шовковского:

– Тогда на что могут рассчитывать киевляне на финише текущего сезона?

– Я думаю, что ставка будет сделана на завоевание Кубка Украины, что позволит им выступать в более престижной Лиге Европы. А в чемпионате выше третьего места вряд ли поднимутся.

В чемпионате Украины «Динамо» с 20 очками идет на седьмом месте турнирной таблицы. В Лиге конференций «бело-синие» идут на 27-м месте с тремя баллами.

По теме:
ШИЩЕНКО: «Будем противодействовать очень качественной, агрессивной команде»
Матч между Оболонью и Колосом приостановлен
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб попрощался с бразильским вингером
Олег Федорчук Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Шовковский отставка Кубок Украины по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(44)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 27 ноября 2025, 23:15 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Лондонское дерби, наши в Жироне против нашего в Реале, Довбик против чемпионов

Клубы УПЛ готовы подписать нападающего. Он проводит топ-сезон
Футбол | 28 ноября 2025, 16:35 0
Клубы УПЛ готовы подписать нападающего. Он проводит топ-сезон
Клубы УПЛ готовы подписать нападающего. Он проводит топ-сезон

Будковский имеет сразу несколько вариантов

Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Футбол | 28.11.2025, 07:56
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Футбол | 28.11.2025, 08:14
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 28.11.2025, 13:17
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 39
Футбол
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
27.11.2025, 21:38 135
Футбол
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 40
Футбол
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 9
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
27.11.2025, 07:54 2
Футбол
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
27.11.2025, 00:01 29
Футбол
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
27.11.2025, 05:05 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 217
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем