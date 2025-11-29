Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эксперт – о приходе Костюка в Динамо: «Как его встретят ветераны?»
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 23:46
Эксперт – о приходе Костюка в Динамо: «Как его встретят ветераны?»

Олег Федорчук оценил повышение тренера юношеской команды

ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Известный эксперт Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал назначение Игоря Костюка на должность исполняющего обязанности главного тренера киевского «Динамо»:

«А по большому счету других вариантов и не было. Долго ли Костюк будет исполнять обязанности главного тренера? Сложно сказать. Я же не знаю, о чем президент ФК Игорь Суркис договорился с Костюком. С одной стороны, вроде бы выигрышный вариант, большинство игроков нынешнего «Динамо» раньше тренировались у этого специалиста, с другой – неизвестно, как его приход встретят ветераны, хватит ли опыта.

Вспоминается, когда Виталий Пономарев возглавил «Рух», за который выступало много его воспитанников, то это помогло львовянам стать нарушителями спокойствия в УПЛ в дебютный сезон. Но в «Динамо» значительно выше амбиции».

По теме:
Кане стал 5-м африканцем, который провел 150 матчей в УПЛ. Кто еще четыре?
Защитник Вереса: «Карпаты не заслуживали победы»
ОФИЦИАЛЬНО. Стал известен тренерский штаб Игоря Костюка в Динамо
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
vbrjkf
А "ветеранів" на пенсію, щоб воду не мутили. Інакше діла не буде - потрібно будувати нову команду з гравців, які хочуть грати, а не відбувати номер.
