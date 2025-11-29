Эксперт – о приходе Костюка в Динамо: «Как его встретят ветераны?»
Олег Федорчук оценил повышение тренера юношеской команды
Известный эксперт Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал назначение Игоря Костюка на должность исполняющего обязанности главного тренера киевского «Динамо»:
«А по большому счету других вариантов и не было. Долго ли Костюк будет исполнять обязанности главного тренера? Сложно сказать. Я же не знаю, о чем президент ФК Игорь Суркис договорился с Костюком. С одной стороны, вроде бы выигрышный вариант, большинство игроков нынешнего «Динамо» раньше тренировались у этого специалиста, с другой – неизвестно, как его приход встретят ветераны, хватит ли опыта.
Вспоминается, когда Виталий Пономарев возглавил «Рух», за который выступало много его воспитанников, то это помогло львовянам стать нарушителями спокойствия в УПЛ в дебютный сезон. Но в «Динамо» значительно выше амбиции».
