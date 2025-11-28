Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суркис сделал предложение тренеру возглавить Динамо перед игрой с Омонией
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 23:37 | Обновлено 28 ноября 2025, 23:57
Суркис сделал предложение тренеру возглавить Динамо перед игрой с Омонией

Киевский клуб на временной основе возглавил Игорь Костюк

ФК Динамо. Игорь Костюк

После отставки Александра Шовковского обязанности главного тренера «Динамо» временно взял на себя Игорь Костюк. Об этом киевский клуб объявил в своем официальном сообщении.

По информации Игоря Бурбаса, еще перед матчем с «Омонией» киевляне сделали предложение Костюку возглавить команду. Отмечается, что в это же время руководство киевлян проявляло полное доверие Александру Шовковскому и не вело разговоров о возможной отставке.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.

По теме:
Экс-коуч сборных Украины проехался по методу Суркиса уволить Шовковского
Верес – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Игорь Бурбас Александр Шовковский Игорь Суркис
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
romario1501
Тут 100% правда, бо ІБурбас кращий друг Суркіса  був присутнім при цій розмові)))
