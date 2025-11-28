Суркис сделал предложение тренеру возглавить Динамо перед игрой с Омонией

После отставки Александра Шовковского обязанности главного тренера «Динамо» временно взял на себя Игорь Костюк. Об этом киевский клуб объявил в своем официальном сообщении.

По информации Игоря Бурбаса, еще перед матчем с «Омонией» киевляне сделали предложение Костюку возглавить команду. Отмечается, что в это же время руководство киевлян проявляло полное доверие Александру Шовковскому и не вело разговоров о возможной отставке.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.