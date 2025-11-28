Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
28 ноября 2025, 11:57 | Обновлено 28 ноября 2025, 12:01
Женская сборная Украины выбрала стартовый состав на матч против Шотландии

Поединок товарищеского турнира She Plays состоится 28 ноября в 13:00 по киевскому времени

УАФ. Женская сборная Украины по футболу

В пятницу, 28 ноября, состоится матч товарищеского турнира She Plays, в котором встретятся женские сборные Украины и Шотландии.

Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени. Турнир проходит в Испании, а его участниками стали восемь национальных женских сборных.

Главный тренер «сине-желтых» Владимир Пятенко определился со стартовым составом на этот поединок. Украинская команда проводит завершающий в этом году учебно-тренировочный сбор.

Кроме Шотландии сборная Украины сыграет против Австрии – этот матч состоится 1 декабря в 13:00.

В марте 2026 года подопечные Пятенко сыграют в Лиге А женской Лиги наций. Турнир станет квалификацией к чемпионату мира 2027. Соперниками «сине-желтой» команды станут Испания, Англия и Исландия.

Украина: Самсон, Корсун, Котик, Шматко, Шайнюк, Петрик, Семкив, Козлова, Овдийчук, Калинина, Кравчук

Стартовый состав сборной Украины на матч против Шотландии

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
