Динамо сыграло 5 матчей в евросезоне без забитых мячей. Антирекорд близко

Киевское Динамо проиграло очередной матч в евросезоне. В этот раз в матче 4-го тура Лиги конференций против кипрской Омонии со счетом 0:2.

Этот матч стал уже 5-м для киевлян в сезоне 2025/26 в еврокубках, в котором они не сумели забить хотя бы один гол: Пафос (0:1), Пафос (0:2), Кристал Пэлас (0:2), Самсунспор (0:3), Омония (0:2).

Печальным фактом является то, что Динамо находится в одном матче от повторения собственного антирекорда, который составляет 6 матчей без забитых мячей в одном евросезоне.

Вспомним все сезоны Динамо, в которых они не забивали по меньшей мере в 5 матчах: