Динамо сыграло 5 матчей в евросезоне без забитых мячей. Антирекорд близко
Очередным «сухим» результатом киевлян стало поражение от кипрской Омонии
Киевское Динамо проиграло очередной матч в евросезоне. В этот раз в матче 4-го тура Лиги конференций против кипрской Омонии со счетом 0:2.
Этот матч стал уже 5-м для киевлян в сезоне 2025/26 в еврокубках, в котором они не сумели забить хотя бы один гол: Пафос (0:1), Пафос (0:2), Кристал Пэлас (0:2), Самсунспор (0:3), Омония (0:2).
Печальным фактом является то, что Динамо находится в одном матче от повторения собственного антирекорда, который составляет 6 матчей без забитых мячей в одном евросезоне.
Вспомним все сезоны Динамо, в которых они не забивали по меньшей мере в 5 матчах:
- 6 – 2022/23: Фенербахче (0:0), Бенфика (0:2), Бенфика (0:3), АЕК Ларнака (0:1), Ренн (0:1), Фенербахче (0:2)
- 6 – 2024/25: РБ Зальцбург (0:2), Лацио (0:3), Хоффенхайм (0:2), Рома (0:1), Ференцварош (0:4), Реал Сосьедад (0:3)
- 5 – 2020/21: Ювентус (0:2), Барселона (0:4), Ювентус (0:3), Вильярреал (0:2), Вильярреал (0:2)
- 5 – 2021/22: Бенфика (0:0), Бавария (0:5), Барселона (0:1), Барселона (0:1), Бенфика (0:2).
- 5 – 2025/26: Пафос (0:1), Пафос (0:2), Кристал Пэлас (0:2), Самсунспор (0:3), Омония (0:2)
