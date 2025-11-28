Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо сыграло 5 матчей в евросезоне без забитых мячей. Антирекорд близко
Лига конференций
28 ноября 2025, 10:11 |
Очередным «сухим» результатом киевлян стало поражение от кипрской Омонии

ФК Динамо

Киевское Динамо проиграло очередной матч в евросезоне. В этот раз в матче 4-го тура Лиги конференций против кипрской Омонии со счетом 0:2.

Этот матч стал уже 5-м для киевлян в сезоне 2025/26 в еврокубках, в котором они не сумели забить хотя бы один гол: Пафос (0:1), Пафос (0:2), Кристал Пэлас (0:2), Самсунспор (0:3), Омония (0:2).

Печальным фактом является то, что Динамо находится в одном матче от повторения собственного антирекорда, который составляет 6 матчей без забитых мячей в одном евросезоне.

Вспомним все сезоны Динамо, в которых они не забивали по меньшей мере в 5 матчах:

  • 6 – 2022/23: Фенербахче (0:0), Бенфика (0:2), Бенфика (0:3), АЕК Ларнака (0:1), Ренн (0:1), Фенербахче (0:2)
  • 6 – 2024/25: РБ Зальцбург (0:2), Лацио (0:3), Хоффенхайм (0:2), Рома (0:1), Ференцварош (0:4), Реал Сосьедад (0:3)
  • 5 – 2020/21: Ювентус (0:2), Барселона (0:4), Ювентус (0:3), Вильярреал (0:2), Вильярреал (0:2)
  • 5 – 2021/22: Бенфика (0:0), Бавария (0:5), Барселона (0:1), Барселона (0:1), Бенфика (0:2).
  • 5 – 2025/26: Пафос (0:1), Пафос (0:2), Кристал Пэлас (0:2), Самсунспор (0:3), Омония (0:2)
Динамо Киев Омония Лига конференций Омония - Динамо статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
