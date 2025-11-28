Стало известно, как произошло увольнение Шовковского из Динамо

В ночь с 27 на 28 ноября 2025 года киевское «Динамо» официально объявило об увольнении главного тренера первой команды клуба Александра Шовковского.

По информации ТаТоТаке, инициатива прекратить сотрудничество и окончательное решение об отставке исходили именно от президента столичного клуба Игоря Суркиса.

В течение часа после проигранного матча против кипрской «Омонии» (0:2) Игорь Суркис в телефонном режиме уволил Александра Шовковского.

По итогам 13 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в чемпионате Украины.

В 4 матчах Лиги конференций столичный клуб сумел набрать только 3 очка. Это оставляет киевлян на 27-й строчке в общем зачете.