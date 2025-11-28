Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уже лучше, чем в 11 евросезонах. Украина имеет в рейтинге 4.750 баллов
Другие новости
28 ноября 2025, 09:53 |
424
0

Уже лучше, чем в 11 евросезонах. Украина имеет в рейтинге 4.750 баллов

Следующее набранное очко украинскими командами позволит опередить еще два сезона

28 ноября 2025, 09:53 |
424
0
Уже лучше, чем в 11 евросезонах. Украина имеет в рейтинге 4.750 баллов
ФК Шахтер

Благодаря победе донецкого Шахтера над Шемрок Роверс в активе украинских команд в евросезоне стало 4.750 балла.

3.000 балла принес для Украины Шахтер, 1.250 – Динамо, 0.500 – Полесье.

4.750 баллов – это уже 23-й результат из 34 еврокампаний украинских команд в истории.

Следующее набранное очко или горняками или киевлянами позволит опередить еще два сезона: 2003/04 (4.875) и 2007/08 (4.875).

Рекордным для Украины остается сезон 2008/09, в котором было набрано 16 625 баллов. Напомним, тогда это был самый лучший результат среди всех стран. Шахтер в том сезоне победил в Кубке УЕФА, а Динамо и Металлист выбыли из соревнований только после проигрыша украинским клубам (киевляне – от горняков, харьковчане – от киевлян).

Сезонные балы Украины в еврокубках

  • 2008/09 – 16.625
  • 2010/11 – 10.083
  • 2014/15 – 10.000
  • 2015/16 – 9.800
  • 2012/13 – 9.500
  • 2004/05 – 8.100
  • 2017/18 – 8.000
  • 2013/14 – 7.833
  • 2011/12 – 7.750
  • 1998/99 – 7.333
  • 2019/20 – 7.200
  • 2020/21 – 6.800
  • 2006/07 – 6.500
  • 2009/10 – 5.800
  • 2005/06 – 5.750
  • 2022/23 – 5.700
  • 1997/98 – 5.625
  • 2018/19 – 5.600
  • 2016/17 – 5.500
  • 1999/00 – 5.375
  • 2003/04 – 4.875
  • 2007/08 – 4.875
  • 2025/26 – 4.750
  • 2002/03 – 4.250
  • 2021/22 – 4.200
  • 2023/24 – 4.100
  • 2000/01 – 4.000
  • 1992/93 – 3.666
  • 2001/02 – 3.625
  • 2024/25 – 3.600
  • 1993/94 – 3.333
  • 1995/96 – 3.333
  • 1994/95 – 2.500
  • 1996/97 – 1.500
По теме:
«Эту проблему нужно решать»: Ковалев – о победе Шахтера в ЛК
Шахтер стал 6-м украинским клубом, побеждавшим ирландский в еврокубках
Два тренера, которые работали с Шовковским, останутся в Динамо
Шахтер Донецк статистика Лига конференций Лига Европы Лига чемпионов Динамо Киев Полесье Житомир Александрия
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это единственно правильное решение». Саленко – о смене наставника в Динамо
Футбол | 28 ноября 2025, 00:30 10
«Это единственно правильное решение». Саленко – о смене наставника в Динамо
«Это единственно правильное решение». Саленко – о смене наставника в Динамо

Экс-форвард столичного клуба поделился мнением о назначении Игоря Костюка

Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Футбол | 27 ноября 2025, 22:27 24
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо

Киевский клуб уступил в матче четвертого тура Лиги конференций

В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
Футбол | 28.11.2025, 07:01
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
Шахтер оформил трансфер топ-легионера по УПЛ. Известна сумма трансфера
Футбол | 27.11.2025, 11:21
Шахтер оформил трансфер топ-легионера по УПЛ. Известна сумма трансфера
Шахтер оформил трансфер топ-легионера по УПЛ. Известна сумма трансфера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
Футбол | 28.11.2025, 00:01
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
27.11.2025, 00:07
Бокс
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
27.11.2025, 00:22 6
Футбол
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
27.11.2025, 07:03 1
Футбол
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 33
Футбол
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
27.11.2025, 08:55 6
Футбол
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем