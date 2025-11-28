Уже лучше, чем в 11 евросезонах. Украина имеет в рейтинге 4.750 баллов

Благодаря победе донецкого Шахтера над Шемрок Роверс в активе украинских команд в евросезоне стало 4.750 балла.

3.000 балла принес для Украины Шахтер, 1.250 – Динамо, 0.500 – Полесье.

4.750 баллов – это уже 23-й результат из 34 еврокампаний украинских команд в истории.

Следующее набранное очко или горняками или киевлянами позволит опередить еще два сезона: 2003/04 (4.875) и 2007/08 (4.875).

Рекордным для Украины остается сезон 2008/09, в котором было набрано 16 625 баллов. Напомним, тогда это был самый лучший результат среди всех стран. Шахтер в том сезоне победил в Кубке УЕФА, а Динамо и Металлист выбыли из соревнований только после проигрыша украинским клубам (киевляне – от горняков, харьковчане – от киевлян).

Сезонные балы Украины в еврокубках