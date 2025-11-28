Олег САЛЕНКО: «Очередной позор. Оказывается, Динамо еще не на дне»

Легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Олег Саленко раскритиковал «бело-синюю» команду после поражения от кипрской «Омонии» (0:2) в матче Лиги конференций:

– Олег, у вас были хоть какие-то надежды на положительный результат матча для «Динамо» накануне встречи с «Омонией»?

– Честно, были. Перед каждым матчем я надеюсь, что в бело-синих футболках на поле выйдет команда. А нехватку мастерства хоть как-то можно было бы компенсировать характером и жаждой борьбы.

Но этого еще не произошло. Очередной позор. И куда «Динамо» катится, мне неясно. Игра со стороны киевлян оставила, мягко говоря, полное разочарование.

– До пропущенного мяча в первом тайме казалось, что «бело-синие» выглядели неплохо.

– В чем они выглядели неплохо? В контроле мяч на своей половине поля. Я не видел по-футбольному наглых игроков. Удар Волошина? Он не был опасен для вратаря киприотов. А сколько было индивидуальных ошибок. Нет слов. Оказывается, «Динамо» еще не на дне, – подытожил Саленко.

Киевский клуб набрал три балла и разместился на 27-й позиции в турнирной таблице Лиги конференций. В следующем туре еврокубков «Динамо» на выезде сыграет против итальянской «Фиорентины» (11 декабря).