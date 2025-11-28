«Плакать хочется». Йожеф Сабо сделал прогноз на матч Динамо – Полтава

В четверг, 27 ноября, состоялся матч четвертого тура Лиги конференций, в котором встретились кипрская «Омония» и киевское «Динамо». «Бело-синие» уступили сопернику со счетом 0:2.

Следующим оппонентом украинской команды в еврокубках станет итальянская «Фиорентина» (11 декабря), однако сейчас команде Игоря Костюка необходимо сосредоточиться на матче с «Полтавой» в Премьер-лиге.

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо считает, что у чемпионов Украины могут возникнуть проблемы даже с аутсайдером элитного дивизиона, учитывая неудовлетворительные результаты в нынешнем сезоне.

– О «Фиорентине» я и говорить сейчас не хочу, пусть они хоть в чемпионате следующую игру выиграют. Кто там следующий?

– СК «Полтава». Однако это новичок УПЛ, при всем уважении, киевляне должны побеждать, реабилитироваться.

– Ох, не знаю, не знаю... Нет уверенности, что «Полтаву» победят. Понимаешь, некому играть! Просто плакать хочется... Ну, чтобы в такую ​​яму Динамо упало. Война войной, я все понимаю, но это позор!

Кто говорит, что динамовцы не хотят играть. Да нет, хотят, просто не могут! У меня язык не поворачивается нынешний состав назвать «Динамо», – сказал Сабо.