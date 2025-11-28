«Хорошо?» Туран отреагировал на возможный трансфер легионера в Шахтер

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран отреагировал на слухи о возможном подписании нигерийского вингера черкасского ЛНЗ Проспера Оба:

«Это не ко мне. Это вопрос к Дарио Срне. Спросите у него, хорошо? Я могу говорить только об игре и тактике. Это не моя работа. Я уважаю Дарио. У нас есть единая стратегия по трансферам. Посмотрим, что будет в ближайшие дни».

В сезоне 2025/26 Проспер Оба провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.