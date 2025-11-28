Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Хорошо?» Туран отреагировал на возможный трансфер легионера в Шахтер
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 04:23 |
«Хорошо?» Туран отреагировал на возможный трансфер легионера в Шахтер

Главный тренер горняков не стал комментировать информацию о подписании Проспера Оба

ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран отреагировал на слухи о возможном подписании нигерийского вингера черкасского ЛНЗ Проспера Оба:

«Это не ко мне. Это вопрос к Дарио Срне. Спросите у него, хорошо? Я могу говорить только об игре и тактике. Это не моя работа. Я уважаю Дарио. У нас есть единая стратегия по трансферам. Посмотрим, что будет в ближайшие дни».

В сезоне 2025/26 Проспер Оба провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Дарио Срна Арда Туран трансферы Шахтер Донецк трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы Проспер Оба
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
