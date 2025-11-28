Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
28 ноября 2025, 03:16 | Обновлено 28 ноября 2025, 03:17
Джеррард прокомментировал проблемы и форму Ливерпуля

Стивен оценил ситуацию в клубе

28 ноября 2025, 03:16 | Обновлено 28 ноября 2025, 03:17
Джеррард прокомментировал проблемы и форму Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился мнением о ситуации в команде.

«Красные» накануне проиграли ПСВ (1:4) в Лиге чемпионов. С 27 сентября команда Арне Слота уступила в 9 из 12 матчей.

«Каждое поражение, особенно такое, приближает команду к проблемам. Мне не нравится слово «кризис», потому что для меня это ситуация, когда клубу нужен год, чтобы вернуться на вершину, а «Ливерпуль» к этому моменту не подошел.

У команды по-прежнему великолепные игроки, многие из которых выигрывали чемпионат. Поэтому слово «кризис» кажется слишком громким. Но того, что происходит сейчас, явно недостаточно. В этом клубе нет оправданий для таких результатов. Все это понимают.

Однако слово «кризис» слишком сильное и может быть неуважительным к игрокам, которые добились успеха, и к тренеру. Если бы это случилось через полгода – год, и клуб был бы дальше от своих целей, тогда, возможно, это слово подошло бы.

Нельзя отрицать, что команда испытывает серьезные трудности: она находится в непростой форме, уверенность игроков на минимальном уровне, и проблемы продолжаются.

Команда пропускает голы, играет слишком открыто. Если тренер не найдет решения и не стабилизирует игру, ситуация может сохраниться», – сказал Джеррард.

Стивен Джеррард Ливерпуль ПСВ Лига чемпионов Английская Премьер-лига Арне Слот
Михаил Олексиенко Источник: The Sun
