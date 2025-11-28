Неожиданный поворот в Реале: атмосфера резко изменилась

В среду «Реал» одержал победу над «Олимпиакосом» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (4:3).

После матча начали появляться сообщения, что игроки «Реала» стремятся улучшить атмосферу внутри команды.

Ранее сообщалось, что у Хаби Алонсо и его тренерского штаба возникали трудности в коммуникации с футболистами. Также появлялась информация, что Винисиус Жуниор сомневается в продлении контракта из-за напряженных отношений с наставником.

По данным As, за последние дни ситуация заметно изменилась благодаря личным встречам, разговорам и активному общению в раздевалке «Реала».

Футболисты «сливочных» признали, что именно они несут основную ответственность за результаты и должны действовать как единая команда, а также поняли, что отношения с главным тренером необходимо улучшать. Алонсо, в свою очередь, пришел к выводу, что более тесный контакт с игроками поможет укрепить их доверие.

30 ноября команда проведет встречу Ла Лиги с «Жироной».