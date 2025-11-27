Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неожиданные кадры из матча: Алонсо и Винисиус в фокусе внимания
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 02:36 | Обновлено 27 ноября 2025, 02:38
204
0

Неожиданные кадры из матча: Алонсо и Винисиус в фокусе внимания

Ранее сообщалось о напряжении между баском и бразильцем

27 ноября 2025, 02:36 | Обновлено 27 ноября 2025, 02:38
204
0
Неожиданные кадры из матча: Алонсо и Винисиус в фокусе внимания
Getty Images/Global Images Ukraine

Винисиус Жуниор и Хаби Алонсо поздравили друг друга после победы «Реала».

«Сливочные» выиграли у «Олимпиакоса» со счетом 4:3 в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Бразилец сделал две результативные передачи на Килиана Мбаппе, который забил четыре мяча.

После финального свистка вингер и главный тренер мадридцев обменялись пятерками и обнялись на поле.

Ранее сообщалось о напряжении между баском и бразильцем. Хаби Алонсо уже комментировал вопросы о ситуации в раздевалке на фоне слухов о возможных разногласиях между ним и игроками.

По теме:
Бавария потерпела первое поражение в сезоне – как долго длилась серия?
После победы Мбаппе заговорил о команде и Хаби Алонсо
ФОТО. Бывшая девушка звезды Реала теперь с футболистом Лацио?
Винисиус Жуниор Хаби Алонсо Реал Мадрид Олимпиакос Пирей Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Футбол | 26 ноября 2025, 11:55 17
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем

Ярмоленко, Шапаренко, Бражко и Биловар не смогут выйти на поле в матче Лиги конференций

Шахтер выступил с официальным заявлением. Понравится ли это Динамо?
Футбол | 26 ноября 2025, 22:07 8
Шахтер выступил с официальным заявлением. Понравится ли это Динамо?
Шахтер выступил с официальным заявлением. Понравится ли это Динамо?

«Горняки» открыли академию в Киеве

Известны имена двух тренеров, которых рассматривает Динамо 
Футбол | 26.11.2025, 06:55
Известны имена двух тренеров, которых рассматривает Динамо 
Известны имена двух тренеров, которых рассматривает Динамо 
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Бокс | 26.11.2025, 04:42
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
ФОТО. Невеста Роналду показала, с какими гигантскими весами тренируется
Футбол | 27.11.2025, 02:49
ФОТО. Невеста Роналду показала, с какими гигантскими весами тренируется
ФОТО. Невеста Роналду показала, с какими гигантскими весами тренируется
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из лучших боксеров мира выбрал бойца, который превосходит сейчас Усика
Один из лучших боксеров мира выбрал бойца, который превосходит сейчас Усика
26.11.2025, 05:42
Бокс
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
25.11.2025, 20:37 3
Футзал
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
26.11.2025, 10:14 1
Футбол
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
25.11.2025, 17:08 20
Футбол
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
26.11.2025, 08:24 3
Футбол
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
25.11.2025, 06:23 78
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем