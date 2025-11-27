Неожиданные кадры из матча: Алонсо и Винисиус в фокусе внимания
Ранее сообщалось о напряжении между баском и бразильцем
Винисиус Жуниор и Хаби Алонсо поздравили друг друга после победы «Реала».
«Сливочные» выиграли у «Олимпиакоса» со счетом 4:3 в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Бразилец сделал две результативные передачи на Килиана Мбаппе, который забил четыре мяча.
После финального свистка вингер и главный тренер мадридцев обменялись пятерками и обнялись на поле.
Ранее сообщалось о напряжении между баском и бразильцем. Хаби Алонсо уже комментировал вопросы о ситуации в раздевалке на фоне слухов о возможных разногласиях между ним и игроками.
Xabi Alonso & Vini Jr. at FT. 🤍 pic.twitter.com/IiehcUiKBJ— Madrid Xtra (@MadridXtra) November 26, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ярмоленко, Шапаренко, Бражко и Биловар не смогут выйти на поле в матче Лиги конференций
«Горняки» открыли академию в Киеве