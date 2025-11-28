Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Динамо Шовковского заменит тренер, который успел поиграть в россии
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 06:50 |
Карьерный путь Игоря Костюка был довольно насыщенным

ФК Динамо. Игорь Костюк

После ухода Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Игорь Костюк. Об этом официально сообщил клуб.

Карьера 49-летнего специалиста оказалась довольно насыщенной. Он является воспитанником киевского «Динамо», однако в главной команде закрепиться не смог – провел только 22 матча и забил один гол. Самый яркий период его игровой карьеры прошел в киевском ЦСКА и полтавской «Ворскле».

В 1997 году Костюк также коротко выступал в россии – находился в аренде в «Тюмени», где сыграл три матча. Впоследствии защищал цвета «Борисфена» и «Говерлы». Завершил карьеру футболиста в 2009 году и фактически сразу перешел к тренерской работе.

Всего за карьеру футболиста Костюк провел 378 матчей, забил 61 гол и отдал 32 ассиста.

Первые шаги в новой профессии тренера он сделал в системе ЦСКА, а с 2012 года работает в структуре «Динамо». Последняя его должность – старший тренер команды U-19, с которой в прошлом сезоне он стал чемпионом Украины.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
samird
Діма Олійченко, ох ти ж і довбойоб.
