ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назвало имя тренера, который заменит Шовковского

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк

Киевское «Динамо» официально объявило о назначении на должность исполняющего обязанности главного тренера первой команды клуба Игоря Костюка.

До увольнения Александра Шовковского Костюк занимал должность главного тренера юношеской команды «Динамо» U-19.

По итогам 13 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в чемпионате Украины.

В 4 матчах Лиги конференций столичный клуб сумел набрать только 3 очка. Это оставляет киевлян на 27-й строчке в общем зачете.

Gargantua
не так прощаются с тренером, приведшим команду к чемпионству.
Ответить
+3
Serhii P.
"Дякуємо" потрібно було взяти в лапки ))
Ответить
+3
kadaad .
Наконец-то дали пинка долбню и его команде лузеров!!!!
Ответить
+1
Dovbush
Давно треба було дати можливість Костюку
Ответить
0
MaximusOne
Ну може хотя би молодняк заграє в першій команді.
Ответить
0
Singularis
Ночью?
Ответить
0
Demid Romanchik
Сердца 
Ответить
-1
Полковник
Пафосный тренер для дыркочей, все рады
Ответить
-6
