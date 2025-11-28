ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назвало имя тренера, который заменит Шовковского
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк
Киевское «Динамо» официально объявило о назначении на должность исполняющего обязанности главного тренера первой команды клуба Игоря Костюка.
До увольнения Александра Шовковского Костюк занимал должность главного тренера юношеской команды «Динамо» U-19.
По итогам 13 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в чемпионате Украины.
В 4 матчах Лиги конференций столичный клуб сумел набрать только 3 очка. Это оставляет киевлян на 27-й строчке в общем зачете.
