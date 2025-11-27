Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-арбитр ФИФА прокомментировал пенальти в ворота Динамо
Лига конференций
27 ноября 2025, 23:23
В помощи арбитра ВАР не было нужды, считает Мирослав Ступар

ФК Динамо Киев

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал эпизод с назначением в ворота гостей 11-метрового в поединке основного раунда Лиги конференций «Омония» – «Динамо».

«Можно только удивляться, как в официальном матче престижного турнира защитник умудрился допустить столь элементарную ошибку. Поначалу Попов, как говорится, банально не «прочитал» комбинацию хозяев.

Когда же проиграл позицию игроку «Омонии», то выбрал худший вариант остановить проход: сфолил. Хотя мог просто сопровождать оппонента, ведь тот пробросил мяч не в сторону ворот.

Поскольку нарушение было очевидно, то в подсказке арбитра ВАР не было необходимости. Реализовав пенальти хозяева сделали весомую заявку на победу».

Ранее ключевой игрок «Динамо» заговорил о трансфере после провальной серии киевлян.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
