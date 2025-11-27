Экс-арбитр ФИФА прокомментировал пенальти в ворота Динамо

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал эпизод с назначением в ворота гостей 11-метрового в поединке основного раунда Лиги конференций «Омония» – «Динамо».

«Можно только удивляться, как в официальном матче престижного турнира защитник умудрился допустить столь элементарную ошибку. Поначалу Попов, как говорится, банально не «прочитал» комбинацию хозяев.

Когда же проиграл позицию игроку «Омонии», то выбрал худший вариант остановить проход: сфолил. Хотя мог просто сопровождать оппонента, ведь тот пробросил мяч не в сторону ворот.

Поскольку нарушение было очевидно, то в подсказке арбитра ВАР не было необходимости. Реализовав пенальти хозяева сделали весомую заявку на победу».

