Ключевой игрок Динамо заговорил о трансфере после провальной серии команды

Украинский защитник киевского «Динамо» Александр Караваев вспомнил о том, как «Фенербахче» был намерен его подписать, когда он еще выступал за «Шахтер»:

«Когда ты не нужен клубу, то нужно искать какие-то варианты чтобы и заработать, и отдавать. Как мне Вадим Шаблий говорил были варианты на 2-3 года контракт с правом выкупа, и на год-полтора аренда, но «Шахтер» был согласен только на аренду на полгода. Не знаю, просто говорили «нет» и все. Я понимал, что это большой риск: конечно, я выиграю в финансовом плане и в плане получения опыт заграницей, да и в команде были такие игроки как Шкртэл, Ван Перси, Вандервиль, Демираль, Лэнс, даже тогда, когда с ними потренировался и играл некоторые игры, они все равно очень сильные. Обидно, когда есть такие моменты, шансы и все равно не отпускают. Опыт, это тоже опыт».

