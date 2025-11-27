Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ключевой игрок Динамо заговорил о трансфере после провальной серии команды
Украина. Премьер лига
27 ноября 2025, 21:52 |
1058
0

Ключевой игрок Динамо заговорил о трансфере после провальной серии команды

Александр Караваев вспомнил о том, как мог перейти в «Фенербахче»

27 ноября 2025, 21:52 |
1058
0
Ключевой игрок Динамо заговорил о трансфере после провальной серии команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Украинский защитник киевского «Динамо» Александр Караваев вспомнил о том, как «Фенербахче» был намерен его подписать, когда он еще выступал за «Шахтер»:

«Когда ты не нужен клубу, то нужно искать какие-то варианты чтобы и заработать, и отдавать. Как мне Вадим Шаблий говорил были варианты на 2-3 года контракт с правом выкупа, и на год-полтора аренда, но «Шахтер» был согласен только на аренду на полгода. Не знаю, просто говорили «нет» и все. Я понимал, что это большой риск: конечно, я выиграю в финансовом плане и в плане получения опыт заграницей, да и в команде были такие игроки как Шкртэл, Ван Перси, Вандервиль, Демираль, Лэнс, даже тогда, когда с ними потренировался и играл некоторые игры, они все равно очень сильные. Обидно, когда есть такие моменты, шансы и все равно не отпускают. Опыт, это тоже опыт».

Ранее Александр Караваев рассказал о приходе Мирчи Луческу в «Динамо».

По теме:
Вынужденное решение. Шахтер заменил основного голкипера перед матчем ЛК
«Нужно закрыть рот». Караваев – о провалах Динамо в последних матчах
ФОТО. Шахтер прибыл на стадион на игру против Шемрок Роверс
Александр Караваев Динамо Киев Фенербахче чемпионат Турции по футболу трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк
Даниил Кирияка Источник: YouTube
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нападающий Вереса восстановился после продолжительной травмы
Футбол | 27 ноября 2025, 19:36 0
Нападающий Вереса восстановился после продолжительной травмы
Нападающий Вереса восстановился после продолжительной травмы

Ндукве готов сыграть с «Карпатами»

Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Футбол | 26 ноября 2025, 20:07 0
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»

Вацко – о подписании киевлянами Буртника

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Футбол | 27.11.2025, 07:54
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Футбол | 27.11.2025, 11:13
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Футбол | 27.11.2025, 17:45
Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
26.11.2025, 08:24 3
Футбол
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
27.11.2025, 04:02 8
Футбол
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
26.11.2025, 23:27
Бокс
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
27.11.2025, 06:55
Футбол
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
27.11.2025, 00:01 29
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
26.11.2025, 03:55 4
Другие виды
Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
27.11.2025, 05:11 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем