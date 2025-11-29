Шовковский объяснил свое последнее неожиданное решение в Динамо
Тренер дал понять, почему Волошин сыграл на позиции нападающего
Бывший главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил, почему Назарий Волошин отыграл последний матч на позиции нападающего.
– Волошин сыграл на позиции форварда, хотя в заявке есть три номинальных нападающих. Как он, по вашему мнению, проявил себя сегодня?
– Да, это для него немного непривычная позиция, но он играл на ней не один раз в прошлом.
Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.
