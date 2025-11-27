Два сломанных ребра. Голкипер Брюгге получил тяжелую травму в матче ЛЧ
Нордин Яккерс не смог самостоятельно покинуть поле после одного из эпизодов
Бельгийский клуб «Брюгге» сообщил о травме основного вратаря Нордина Яккерса после проигранного матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Спортинга» (0:3).
На последних минутах встречи 28-летний голкипер спас свою команду от еще одного гола, однако пожертвовал собственным здоровьем.
Нордин столкнулся с нападающим соперника, который влетел коленом в корпус вратаря. После эпизода Яккерс не смог подняться на ноги и покинуть поле самостоятельно – его унесли на носилках.
Медицинское обследование показало, что у Нордина перелом двух рёбер; срок восстановления составляет около шести недель.
ℹ️ Blessure-update— Club Brugge KV (@ClubBrugge) November 27, 2025
Na onderzoek in het ziekenhuis werden twee gebroken ribben vastgesteld zonder bijkomende schade.
Nordin zal ongeveer 6 weken buiten strijd zijn.
Get well soon, Jacky! 🫶🏼
As melhoras para o guardião do Brugge, Nordin Jackers 🙏🏼 pic.twitter.com/cPR7OV5mID— Sporting CP Adeptos 🏆🏆 (@Sporting_CPAdep) November 26, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец пропустил трижды от «Олимпиакоса»
Боксер не показывает свои умения вне ринга