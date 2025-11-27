Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Два сломанных ребра. Голкипер Брюгге получил тяжелую травму в матче ЛЧ
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 16:29 | Обновлено 27 ноября 2025, 16:32
Нордин Яккерс не смог самостоятельно покинуть поле после одного из эпизодов

Getty Images/Global Images Ukraine. Нордин Яккерс

Бельгийский клуб «Брюгге» сообщил о травме основного вратаря Нордина Яккерса после проигранного матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Спортинга» (0:3).

На последних минутах встречи 28-летний голкипер спас свою команду от еще одного гола, однако пожертвовал собственным здоровьем.

Нордин столкнулся с нападающим соперника, который влетел коленом в корпус вратаря. После эпизода Яккерс не смог подняться на ноги и покинуть поле самостоятельно – его унесли на носилках.

Медицинское обследование показало, что у Нордина перелом двух рёбер; срок восстановления составляет около шести недель.

Брюгге Лига чемпионов перелом травма Спортинг Лиссабон
Андрей Витренко Источник: ФК Брюгге
