Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лидер ЛНЗ остается в Черкассах. Шахтер только интересуется легионером
Украина. Премьер лига
27 ноября 2025, 13:08 |
Лидер ЛНЗ остается в Черкассах. Шахтер только интересуется легионером

Проспер Оба не подписывал контракт с «горняками»

ФК ЛНЗ. Проспер Оба

Нигерийский вингер ЛНЗ Проспер Оба проводит невероятный отрезок сезона в Украинской Премьер-лиге, что вызвало немало слухов о его возможном трансфере.

Украинские СМИ пишут, что Проспер уже подписал контакт с донецким Шахтером, но, как стало известно Sport.ua, нигериец остается игроком черкасского ЛНЗ. Шахтер действительно проявляет предметный интерес к легионеру, но о подписании контракта в настоящее время речь не идет.

В настоящее время нигериец находится в расположении «фиолетовых» и готовится к следующему матчу Украинской Премьер-лиги. В 14 туре УПЛ Подопечные Виталия Пономарева сыграют против Кудровки.

Действующий контракт Проспера с ЛНЗ истекает 30 июня 2029 года. В нынешнем сезоне нигериец провел 13 матчей за «фиолетовых», где забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины оценил шансы Шахтера и Динамо в еврокубках
Легионер Шахтера: «Искренне надеюсь, что война закончится как можно скорее»
ГЕЦКО: «Какая Ирландия? Какой там футбол может быть?»
Проспер Оба Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Diesel
чесно кажучи, краще нехай залишається.
з ним ЛНЗ грає яскраво та приємно дивитися на гру.
а у шахти і так хватає кому грати
+1
serhiy1
Замало ЛНЗ захотів , а шахті треба ще одного бразильця за 25 млн ,щоб ЛК виграти ! 
+1
serhiy1
Говорили ,балакали - сіли і заплакали.)
0
