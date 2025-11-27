Лидер ЛНЗ остается в Черкассах. Шахтер только интересуется легионером
Проспер Оба не подписывал контракт с «горняками»
Нигерийский вингер ЛНЗ Проспер Оба проводит невероятный отрезок сезона в Украинской Премьер-лиге, что вызвало немало слухов о его возможном трансфере.
Украинские СМИ пишут, что Проспер уже подписал контакт с донецким Шахтером, но, как стало известно Sport.ua, нигериец остается игроком черкасского ЛНЗ. Шахтер действительно проявляет предметный интерес к легионеру, но о подписании контракта в настоящее время речь не идет.
В настоящее время нигериец находится в расположении «фиолетовых» и готовится к следующему матчу Украинской Премьер-лиги. В 14 туре УПЛ Подопечные Виталия Пономарева сыграют против Кудровки.
Действующий контракт Проспера с ЛНЗ истекает 30 июня 2029 года. В нынешнем сезоне нигериец провел 13 матчей за «фиолетовых», где забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фулбек выделил разницу между работой с клубом и сборной
Аргентинец мог вернуться в «Барселону»
з ним ЛНЗ грає яскраво та приємно дивитися на гру.
а у шахти і так хватає кому грати