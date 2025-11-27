Томас ФРАНК: «Я очень доволен игрой»
«Тоттенхэм» проиграл ПСЖ в матче Лиги чемпионов
Головний тренер «Тоттенгему» Томас Франк підбив підсумок матчу п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів із ПСЖ (3:5).
«Я дуже задоволений грою. Сьогодні команда показала більше своєї ідентичності, сміливості та агресивності.
Було багато позитивного: два форварди забили три голи на двох, вся команда зіграла дуже добре. Мета була отримати щось від матчу, але потім важливі дрібниці, і деякі пропущені голи нам не можна було допускати.
Коло Муані? Це точно може стати поворотним моментом, а два голи додадуть йому впевненості. Раніше він трохи страждав через невпевненість, але зараз виглядає все краще і краще».
