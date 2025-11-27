Боруссия повторила рекорд посещаемости сезона Лиги чемпионов

Дортмундская Боруссия в 5 туре Лиги чемпионов повторила свой же рекорд сезона по количеству зрителей на трибунах.

Матч дортмундцев против Вильярреала посетило 81 365 болельщиков.

Именно такое количество зрителей было зафиксировано на матче 2-го тура, в котором Боруссия принимала другую испанскую команду Атлетик.

Посещаемость матчей 5-го тура Лиги чемпионов (25-26 ноября)