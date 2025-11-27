Лига чемпионов27 ноября 2025, 12:03 |
Боруссия повторила рекорд посещаемости сезона Лиги чемпионов
И снова дортмундцы сделали это в матче против испанской команды
Дортмундская Боруссия в 5 туре Лиги чемпионов повторила свой же рекорд сезона по количеству зрителей на трибунах.
Матч дортмундцев против Вильярреала посетило 81 365 болельщиков.
Именно такое количество зрителей было зафиксировано на матче 2-го тура, в котором Боруссия принимала другую испанскую команду Атлетик.
Посещаемость матчей 5-го тура Лиги чемпионов (25-26 ноября)
- 81 365: Боруссия – Вильярреал
- 68 069: Атлетико – Интер
- 59 964: Ливерпуль – ПСВ
- 59 500: Айнтрахт – Аталанта
- 58 780: Арсенал – Бавария
- 64 521: Марсель – Ньюкасл Юнайтед
- 51 154: Аякс – Бенфика
- 50 592: Манчестер Сити – Байер
- 47 574: ПСЖ – Тоттенхэм Хотспур
- 45 444: Галатасарай – Юнион Сен-Жилуаз
- 41 634: Спортинг – Брюгге
- 39 323: Челси – Барселона
- 32 325: Олимпиакос – Реал
- 32 019: Наполи – Карабах
- 30 231: Копенгаген – Кайрат
- 19 169: Славия – Атлетик
- 8 347: Пафос – Монако
- 7 824: Буде-Глимт – Ювентус
