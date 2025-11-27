Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Боруссия повторила рекорд посещаемости сезона Лиги чемпионов
Лига чемпионов
И снова дортмундцы сделали это в матче против испанской команды

Дортмундская Боруссия в 5 туре Лиги чемпионов повторила свой же рекорд сезона по количеству зрителей на трибунах.

Матч дортмундцев против Вильярреала посетило 81 365 болельщиков.

Именно такое количество зрителей было зафиксировано на матче 2-го тура, в котором Боруссия принимала другую испанскую команду Атлетик.

Посещаемость матчей 5-го тура Лиги чемпионов (25-26 ноября)

  • 81 365: Боруссия – Вильярреал
  • 68 069: Атлетико – Интер
  • 59 964: Ливерпуль – ПСВ
  • 59 500: Айнтрахт – Аталанта
  • 58 780: Арсенал – Бавария
  • 64 521: Марсель – Ньюкасл Юнайтед
  • 51 154: Аякс – Бенфика
  • 50 592: Манчестер Сити – Байер
  • 47 574: ПСЖ – Тоттенхэм Хотспур
  • 45 444: Галатасарай – Юнион Сен-Жилуаз
  • 41 634: Спортинг – Брюгге
  • 39 323: Челси – Барселона
  • 32 325: Олимпиакос – Реал
  • 32 019: Наполи – Карабах
  • 30 231: Копенгаген – Кайрат
  • 19 169: Славия – Атлетик
  • 8 347: Пафос – Монако
  • 7 824: Буде-Глимт – Ювентус
Томас ФРАНК: «Я очень доволен игрой»
ВИДЕО. Реакция Арне Слота на очередное разгромное поражение на Энфилде
ЭНРИКЕ о Витинье: «Он потрясающий, такой особенный и неповторимый»
Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Вильярреал статистика
Комментарии 0
