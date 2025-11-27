10 из 10. Арсенал под руководством Артеты продолжил феноменальную серию
«Канониры» победили во всех 10 домашних матчах ЛЧ на этапах лиги
Арсенал Микеля Артеты снова победил на Эмирейтс Стедиум на стадии этапа лиги/групповом раунде ЛЧ.
В матче 5-го тура «канониры» дома победили Баварию со счетом 3:1.
Таким образом, продолжилась уникальная серия Микеля Артеты во главе Арсенала в домашних матчах ЛЧ на групповых этапах. Команда пиж руководством испанского специалиста сыграла 10 домашних матчей в турнире на данном этапе и во всех победила.
Донецкий Шахтер остается ближайшим к ничьим клубом на Эмирейтс в этих 10 матчах.
Также интересным фактом является то, что Арсенал победил во всех 5 стартовых матчах сезона ЛЧ впервые, начиная с кампании 2005/06, в которой «канониры» дошли до пока единственного своего финала турнира.
Победная серия Микеля Артеты во главе Арсенала на Эмирейтс Стедиум на групповых этапах Лиги чемпионов
- 2025: Арсенал – Атлетико – 3:1
- 2025: Арсенал – Атлетико – 4:0
- 2025: Арсенал – Олимпиакос – 2:0
- 2025: Арсенал – Динамо Загреб – 3:0
- 2024: Арсенал – Монако – 3:0
- 2024: Арсенал – Шахтер – 1:0
- 2024: Арсенал – ПСЖ – 2:0
- 2023: Арсенал – Ланс – 6:0
- 2023: Арсенал – Севилья – 2:0
- 2023: Арсенал – ПСВ – 4:0
Arsenal have won all 🔟 of their Champions League group/league phase games at the Emirates under Mikel Arteta 😳 pic.twitter.com/iYdE3aE1gZ— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 26, 2025
5 - Arsenal have won their first five matches in a UEFA Champions League season for the first time since 2005-06, the season in which they reached their only final in the competition. They are the only side with a 100% record in the Champions League this season. Marching. pic.twitter.com/QK5fkaiWxE— OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вацко – о подписании киевлянами Буртника
На украинского форварда претендует туринский Ювентус