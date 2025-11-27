Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 10 из 10. Арсенал под руководством Артеты продолжил феноменальную серию
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 10:17 |
460
0

10 из 10. Арсенал под руководством Артеты продолжил феноменальную серию

«Канониры» победили во всех 10 домашних матчах ЛЧ на этапах лиги

27 ноября 2025, 10:17 |
460
0
10 из 10. Арсенал под руководством Артеты продолжил феноменальную серию
Getty Images/Global Images Ukraine

Арсенал Микеля Артеты снова победил на Эмирейтс Стедиум на стадии этапа лиги/групповом раунде ЛЧ.

В матче 5-го тура «канониры» дома победили Баварию со счетом 3:1.

Таким образом, продолжилась уникальная серия Микеля Артеты во главе Арсенала в домашних матчах ЛЧ на групповых этапах. Команда пиж руководством испанского специалиста сыграла 10 домашних матчей в турнире на данном этапе и во всех победила.

Донецкий Шахтер остается ближайшим к ничьим клубом на Эмирейтс в этих 10 матчах.

Также интересным фактом является то, что Арсенал победил во всех 5 стартовых матчах сезона ЛЧ впервые, начиная с кампании 2005/06, в которой «канониры» дошли до пока единственного своего финала турнира.

Победная серия Микеля Артеты во главе Арсенала на Эмирейтс Стедиум на групповых этапах Лиги чемпионов

  • 2025: Арсенал – Атлетико – 3:1
  • 2025: Арсенал – Атлетико – 4:0
  • 2025: Арсенал – Олимпиакос – 2:0
  • 2025: Арсенал – Динамо Загреб – 3:0
  • 2024: Арсенал – Монако – 3:0
  • 2024: Арсенал – Шахтер – 1:0
  • 2024: Арсенал – ПСЖ – 2:0
  • 2023: Арсенал – Ланс – 6:0
  • 2023: Арсенал – Севилья – 2:0
  • 2023: Арсенал – ПСВ – 4:0
По теме:
КИВУ: «Мы должны стать более «грязными», злее»
Мбаппе – 6-й бомбардир в истории ЛЧ. Впереди 3 из 5 также играли за Реал
Витинья стал 9-м игроком в ЛЧ, который оформил хет-трик против команды АПЛ
Арсенал Лондон Бавария статистика Лига чемпионов Арсенал - Бавария
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Футбол | 26 ноября 2025, 20:07 0
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»

Вацко – о подписании киевлянами Буртника

Супертрансфер для Артема. Довбика хочет подписать европейский топ-клуб
Футбол | 26 ноября 2025, 11:09 1
Супертрансфер для Артема. Довбика хочет подписать европейский топ-клуб
Супертрансфер для Артема. Довбика хочет подписать европейский топ-клуб

На украинского форварда претендует туринский Ювентус

Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Футбол | 26.11.2025, 11:55
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
ДЕВУШКА ДНЯ. Клаудия Родригес – вдохновение Кукурельи, «съевшего» Ямаля
Футбол | 27.11.2025, 04:54
ДЕВУШКА ДНЯ. Клаудия Родригес – вдохновение Кукурельи, «съевшего» Ямаля
ДЕВУШКА ДНЯ. Клаудия Родригес – вдохновение Кукурельи, «съевшего» Ямаля
Известный украинский тренер видит Шахтер в финале Лиги конференций
Футбол | 27.11.2025, 08:14
Известный украинский тренер видит Шахтер в финале Лиги конференций
Известный украинский тренер видит Шахтер в финале Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
26.11.2025, 08:24 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
26.11.2025, 00:05 50
Футбол
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
27.11.2025, 04:02 6
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
26.11.2025, 05:07
Бокс
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 5
Бокс
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
25.11.2025, 08:47 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем