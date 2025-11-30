Лунин не сдержал эмоций и накричал на футболиста Реала
Андрей принял участие в горячем матче против «Олимпиакоса»
В драматичном матче ЛЧ против «Олимпиакоса», который «Реал» все же выиграл 4:3, Андрей Лунин не сдержал эмоций после третьего пропущенного мяча.
Гол Эль-Кааби на 80-й минуте снова вернул греков в игру, и украинец резко обратился к Альваро Каррерасу, который на этот раз вынужден был действовать в центре обороны из-за кадровых потерь.
По данным испанских СМИ, Лунин в повышенном тоне сказал испанцу: «Ты классный игрок, но нельзя давать ему так просто бить по воротам».
В среду, 26 ноября, состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором встретились греческий «Олимпиакос» и мадридский «Реал». Подопечнеы Хаби Алонсо одолели соперника со счетом 4:3.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей может перейти в «Интер»
Вернидуба точно не будет