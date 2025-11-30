Лунин не сдержал эмоций и накричал на футболиста Реала

В драматичном матче ЛЧ против «Олимпиакоса», который «Реал» все же выиграл 4:3, Андрей Лунин не сдержал эмоций после третьего пропущенного мяча.

Гол Эль-Кааби на 80-й минуте снова вернул греков в игру, и украинец резко обратился к Альваро Каррерасу, который на этот раз вынужден был действовать в центре обороны из-за кадровых потерь.

По данным испанских СМИ, Лунин в повышенном тоне сказал испанцу: «Ты классный игрок, но нельзя давать ему так просто бить по воротам».

В среду, 26 ноября, состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором встретились греческий «Олимпиакос» и мадридский «Реал». Подопечнеы Хаби Алонсо одолели соперника со счетом 4:3.