Легенда Шахтера: «Если он уйдет из клуба, то это будет небольшая потеря»
Юрий Вирт высказался об Иракли Азарове
Легендарный голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт отреагировал на информацию, что грузинский защитник «горняков» Иракли Азаров хочет уйти из расположения донецкого клуба.
«Видел эту информацию, читал. Если коротко по отношению к ней, то при всем уважении к Азарову, если он уйдет из Шахтера, то это будет небольшая потеря», – сказал Вирт.
В нынешнем сезоне Иракли сыграл в 11 матчах донецкой команды (693 минуты). Всего же за «горняков» грузинский защитник провел 58 игр. Контракт Азарова с Шахтером действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего защитника в 4 млн. евро.
