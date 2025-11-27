Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легенда Шахтера: «Если он уйдет из клуба, то это будет небольшая потеря»
Украина. Премьер лига
27 ноября 2025, 08:49
Легенда Шахтера: «Если он уйдет из клуба, то это будет небольшая потеря»

Юрий Вирт высказался об Иракли Азарове

27 ноября 2025, 08:49
НК Верес. Юрий Вирт

Легендарный голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт отреагировал на информацию, что грузинский защитник «горняков» Иракли Азаров хочет уйти из расположения донецкого клуба.

«Видел эту информацию, читал. Если коротко по отношению к ней, то при всем уважении к Азарову, если он уйдет из Шахтера, то это будет небольшая потеря», – сказал Вирт.

В нынешнем сезоне Иракли сыграл в 11 матчах донецкой команды (693 минуты). Всего же за «горняков» грузинский защитник провел 58 игр. Контракт Азарова с Шахтером действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего защитника в 4 млн. евро.

Юрий Вирт Иракли Азаров Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Перець
Та пох на всіх Азарових
Ответить
+1
