ФОТО. Капитан Шахтера впечатлил своими луками. Самый стильный в УПЛ?

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко опубликовал в Instagram серию фото, продемонстрировав три разных образа – от спортивного до более классического аутфита.

Болельщики тут же отметили чувство стиля футболиста и завалили пост огненными эмодзи.

Комментарии говорят сами за себя: «Капитан как с обложки», «Коль, в следующий раз на падель вместе!» и практически 3500 лайков. Также огоньки поставили Шапаренко и Педриньо. А влюбленные эмодзи поставили Невертон и Эгиналду.

Футболист побывал в Киеве и также зашел на подкаст к Денису Бойко, который засветился в комментариях под публикацией: «Не хватает фото на моём подкасте, а в целом неплохо».

Матвиенко продолжает доказывать: его стиль вне поля ничуть не уступает игре на нем.