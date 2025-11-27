Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 ноября 2025, 04:34
ФОТО. Капитан Шахтера впечатлил своими луками. Самый стильный в УПЛ?

Николай Матвиенко – еще тот стиляга

ФОТО. Капитан Шахтера впечатлил своими луками. Самый стильный в УПЛ?
Instagram. Николай Матвиенко

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко опубликовал в Instagram серию фото, продемонстрировав три разных образа – от спортивного до более классического аутфита.

Болельщики тут же отметили чувство стиля футболиста и завалили пост огненными эмодзи.

Комментарии говорят сами за себя: «Капитан как с обложки», «Коль, в следующий раз на падель вместе!» и практически 3500 лайков. Также огоньки поставили Шапаренко и Педриньо. А влюбленные эмодзи поставили Невертон и Эгиналду.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Футболист побывал в Киеве и также зашел на подкаст к Денису Бойко, который засветился в комментариях под публикацией: «Не хватает фото на моём подкасте, а в целом неплохо».

Матвиенко продолжает доказывать: его стиль вне поля ничуть не уступает игре на нем.

