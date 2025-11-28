В Испании вынесли вердикт Лунину после захватывающего матча Лиги чемпионов

Известное испанское издание Marca оценило игру украинского вратаря Андрея Лунина в матче против «Олимпиакоса».

«Лунин, конечно, не Куртуа – бельгиец уникален и неповторим. Но выступление Лунина однозначно заслуживает высокой оценки. В прошлом году он вытащил команду, когда Тибо выбыл из-за травмы колена, и стал ключевой фигурой в завоевании чемпионства и триумфе в Лиге чемпионов.

В Афинах украинец впервые сыграл под руководством Хаби Алонсо и вернулся в старт после паузы, которая тянулась с мая. Он пропустил после блестящего удара Чикиньо, но впоследствии совершил три важнейших спасения – действительно впечатляющая работа.

Его хладнокровие иногда настораживает, а иногда – восхищает. В ситуации, которая привела к голу 2:3, другой вратарь, вероятно, устроил бы обороне серьезную прочуханку. Но в конце концов пределы есть у всех: при счете 3:4 Лунин все-таки сорвался – и это было неизбежно», – отмечает издание.