ФОТО. Новичок Ливерпуля купил себе собаку-охранника за 30 000 фунтов
Александер Исак испытывает огромное давление и получает множество угроз
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Швеции Александер Исак приобрел специально обученного добермана стоимостью около £30 000 после того, как начал получать серьезные угрозы в свой адрес.
По данным СМИ, агрессивные сообщения и запугивания поступали не только Иcаку, но и нескольким его партнерам по национальной команде после неудачного старта сезона и провального отбора на чемпионат мира. Именно это подтолкнуло форварда к поиску способов защитить себя и семью.
Чтобы обеспечить безопасность, Исак обратился в компанию Phoenix Dogs, которая тренирует элитных охранных псов. Доберман, которого ему подобрали, описывается как «красивый и преданный защитник» – не просто домашний питомец, а профессиональный охранник.
Журналисты отмечают, что Исак – далеко не первый игрок АПЛ, прибегающий к таким мерам. Среди звезд английского футбола приобретение специально обученных собак становится общим трендом на фоне роста угроз, взломов домов и преследований в соцсетях.
Для шведского форварда этот шаг стал способом обрести спокойствие вне поля, пока он пытается набрать форму и адаптироваться к новой жизни в Ливерпуле. На фоне давления, критики и опасных сообщений подобное решение выглядит необходимостью.
