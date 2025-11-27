Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
27 ноября 2025, 05:13
ФОТО. Новичок Ливерпуля купил себе собаку-охранника за 30 000 фунтов

Александер Исак испытывает огромное давление и получает множество угроз

27 ноября 2025, 05:13
ФОТО. Новичок Ливерпуля купил себе собаку-охранника за 30 000 фунтов
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Швеции Александер Исак приобрел специально обученного добермана стоимостью около £30 000 после того, как начал получать серьезные угрозы в свой адрес.

По данным СМИ, агрессивные сообщения и запугивания поступали не только Иcаку, но и нескольким его партнерам по национальной команде после неудачного старта сезона и провального отбора на чемпионат мира. Именно это подтолкнуло форварда к поиску способов защитить себя и семью.

Чтобы обеспечить безопасность, Исак обратился в компанию Phoenix Dogs, которая тренирует элитных охранных псов. Доберман, которого ему подобрали, описывается как «красивый и преданный защитник» – не просто домашний питомец, а профессиональный охранник.

Журналисты отмечают, что Исак – далеко не первый игрок АПЛ, прибегающий к таким мерам. Среди звезд английского футбола приобретение специально обученных собак становится общим трендом на фоне роста угроз, взломов домов и преследований в соцсетях.

Для шведского форварда этот шаг стал способом обрести спокойствие вне поля, пока он пытается набрать форму и адаптироваться к новой жизни в Ливерпуле. На фоне давления, критики и опасных сообщений подобное решение выглядит необходимостью.

Бош рассказал, как ПСВ одержал победу над Ливерпулем
Слот прокомментировал свое будущее в Ливерпуле после поражения от ПСВ 1:4
ДЕВУШКА ДНЯ. Клаудия Родригес – вдохновение Кукурельи, «съевшего» Ямаля
фото Александер Исак Ливерпуль сборная Швеции по футболу lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
