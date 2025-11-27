Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бавария потерпела первое поражение в сезоне – как долго длилась серия?
Германия
27 ноября 2025, 03:43
Бавария потерпела первое поражение в сезоне – как долго длилась серия?

Мюнхенцы проиграли Арсеналу

27 ноября 2025, 03:43 |
Бавария потерпела первое поражение в сезоне – как долго длилась серия?
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» потерпела первое поражение в сезоне 2025/26.

Команда Венсана Компани уступила «Арсеналу» в гостях в Лиге чемпионов со счетом 1:3.

Прервалась 18-матчевая беспроигрышная серия мюнхенцев с начала сезона. До этого момента они одержали 17 побед и сыграли одну ничью.

Единственная ничья в сезоне была с «Унионом» (2:2) в 10-м туре Бундеслиги. Все остальные матчи команда выиграла.

29 ноября «Бавария» сыграет с «Санкт-Паули» в рамках Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что «Бавария» повторила собственный рекорд Бундеслиги сезона 1972/73 годов.

