Бавария потерпела первое поражение в сезоне – как долго длилась серия?

«Бавария» потерпела первое поражение в сезоне 2025/26.

Команда Венсана Компани уступила «Арсеналу» в гостях в Лиге чемпионов со счетом 1:3.

Прервалась 18-матчевая беспроигрышная серия мюнхенцев с начала сезона. До этого момента они одержали 17 побед и сыграли одну ничью.

Единственная ничья в сезоне была с «Унионом» (2:2) в 10-м туре Бундеслиги. Все остальные матчи команда выиграла.

29 ноября «Бавария» сыграет с «Санкт-Паули» в рамках Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что «Бавария» повторила собственный рекорд Бундеслиги сезона 1972/73 годов.