Германия27 ноября 2025, 03:43 |
Бавария потерпела первое поражение в сезоне – как долго длилась серия?
Мюнхенцы проиграли Арсеналу
«Бавария» потерпела первое поражение в сезоне 2025/26.
Команда Венсана Компани уступила «Арсеналу» в гостях в Лиге чемпионов со счетом 1:3.
Прервалась 18-матчевая беспроигрышная серия мюнхенцев с начала сезона. До этого момента они одержали 17 побед и сыграли одну ничью.
Единственная ничья в сезоне была с «Унионом» (2:2) в 10-м туре Бундеслиги. Все остальные матчи команда выиграла.
29 ноября «Бавария» сыграет с «Санкт-Паули» в рамках Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что «Бавария» повторила собственный рекорд Бундеслиги сезона 1972/73 годов.
